SAİT GÜRSOY

Eğitim ve teknoloji dünyasının Türkiye'deki en köklü ve kapsamlı etkinliklerinden olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ25), bu yıl "Dijital Uyanış: Yapay Zekâ Çağında Eğitim" temasıyla kapılarını açıyor. Zirve, 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Eğitimde yapay zekâ uygulamalarından sürdürülebilir politikalara kadar geleceğin eğitim dinamikleri masaya yatırılacak. Sanat ve teknolojiyi harmanlayan özel performanslarla renklenecek zirve, katılımcılara hem öğretici hem de ilham verici bir deneyim sunacak. Zirveyi, ETZ ve TeacherX Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül ile değerlendirdik.

Yapay zekâ çağında eğitim, yapay zekânın eğitimdeki rolünü insan odaklı ve etik değerler temelinde ele alacak. Öğrencilerin yapay zekâ okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi ve teknolojiyi eleştirel bir bakışla doğru şekilde kullanmayı amaçlayan bütüncül bir dönüşümü ifade eder. Bu yaklaşım, yalnızca algoritmaları değil, öğretmenlerin rehberliği ve insani değerlerin gözetilmesiyle şekillenen bir ekosisteme odaklanır. Veri kullanımındaki etik ilkelerden küresel işbirliklerine kadar pek çok boyutu kapsayan ETZ25, sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için katılımcılara gerekli farkındalığı kazandıracak ve eğitimdeki bu uyanışı çok yönlü bir perspektifle destekleyecek.

YZ OKURYAZARLIĞI

Konuşmacılar, dünyadaki yapay zekâ (YZ) uygulamalarından hareketle eğitimde YZ okuryazarlığının önemini vurgulayacak. Etik, veri güvenliği ve okullarda YZ'nin doğru kullanımına ilişkin akademik perspektifler sunacaklar. Geleceğin nabzını tutan bu bakış açısı, öğrencileri eleştirel düşünme becerileriyle destekleyerek yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim yaklaşımıyla geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

ZIRVEDE ÖNE ÇIKANLAR

1- Yapay zekâ odaklı eğitim: Sınıf içi yapay zekâ uygulamaları, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve etik tartışmalar.

2- Öğretmen gelişimi: Dijital dönüşümle uyumlu mesleki gelişim stratejileri.

3- Global işbirlikleri: Uluslararası eğitim trendleri ve Türkiye'nin teknoloji vizyonunun kesişim noktası.

Yaklaşık 2 bin katılımcı, binden fazla öğretmen ve 10 ülkeden uzmanla Eğitim Teknolojileri Zirvesi, eğitimin geleceğini şekillendiren öncü platform olma özelliğini taşıyor. Ben de bu zirveye katılacağım.