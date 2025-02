SAİT GÜRSOY

İlkokul yılları, çocuklarımızın hayat yolculuklarının en önemli dönemlerinden biri. Bu dönem, sadece akademik bilginin temellerinin atıldığı değil, aynı zamanda karakterlerinin şekillendiği, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiği bir süreç. İlkokulda başarıya giden bu yolda da eğitimcilere ve ailelere düşen görevler önemli yer tutar. Bu önemli konuyu, Konya TEDEM Koleji İlkokul ve Anaokulu Müdürü İlknur Orakcı ile değerlendirdik.

İlkokul, çocuklarımızın bilgiyle tanıştığı, meraklarının peşinden gittikleri ve keşfetmenin heyecanını yaşadıkları yıllar. Bu dönemde verilen eğitim, gelecekteki akademik ve kişisel başarılarının temelini oluşturur. Matematik, dil bilgisi ve fen bilgisi derslerinde öğrenilen her bilgi, ileride büyük bir bilgi birikiminin parçası olacak ve çocuklarımızın dünyayı anlama, analiz etme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek. İlknur Hoca, bu cümlelerin altını çiziyor.

"Bir çocuğun ilkokulda kazanacağı en önemli becerilerden biri de sosyal ve duygusal gelişimdir" diyor İlknur Hoca. Arkadaşlık kurmak, paylaşmayı öğrenmek, empati yapmak ve takım çalışması içinde yer almak gibi beceriler, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak topluma katılmalarını sağlar. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, bu süreçte çocuklarımızın sosyal becerilerini destekleyerek onların özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmalıdırlar.



TEMEL EĞİTİM

Başarıya giden bu yolculukta basamaklardan birisi de disiplin ve sorumluluk bilincinin kazandırılmasıdır. Ödevlerini zamanında yapmak, derslere hazırlıklı gelmek ve sınıf kurallarına uymak gibi alışkanlıklar, çocuklarımızın yaşam boyu sürdürecekleri sorumluluk anlayışının temellerini oluşturur. Bu süreçte karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmayı öğrenmek, sabrı ve azmi geliştirmek, başarının anahtarlarıdır.

Eğitim dediğimiz zaman elbette ebeveynlerimize de çok iş düşmekte. Ailelerin bu konuda vereceği en güzel destek ise, sevgi ve anlayış ile her zaman onlara destek olduğunuzu hissettirmekten geçer. Onların her adımında; başarılarında da başarısızlıklarında da yanında olmanız büyük önem taşır. Evde yaratacağınız öğrenme dostu ortamlar ile de çocuklarınızın okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine ve başarıya ulaşmalarına da büyük katkı sağlayacak. Hep birlikte, öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak bu dönemin önemini kavrayarak, geleceğin aydınlık yüzlerini, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirebiliriz.

Ben yaşamım boyunca ne yaptıysam, tamamının temelini Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda aldığım değerli bilgilerle attım. Hayatımı yönlendiren ilkokul öğretmenim, rahmetli Nebiye Yılmaz olmuştu. Bize her olay karşısında başarılı olabilmemiz için. Nebiye'nin 3 N'sini öğrenmemizi öğretmişti. Ben her olayda, başarılı olabilmek için bu 3 N'yi araştırdım. "Neden, niçin, nasıl." İnsanlar ilkokul öğretmenlerini hiçbir zaman unutamaz.