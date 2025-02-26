SAİT GÜRSOY

Ülkemizde kişilerin gerek kendileri gerekse çocukları için en çok arzu ettiği kazanımlardan biri, etkin bir şekilde İngilizce konuşabilmek. Ancak verilen onca emeğe rağmen yabancı biriyle karşılaştığımızda kekeliyoruz, "Anlıyorum, ama konuşamıyorum" diyoruz. "Ne zaman İngilizce konuşurum?" sorusunun cevabını araştırdım. Bu konuyu, akıcı bir şekilde üç yabancı dil konuşan, eğitime gönül vermiş ve aynı zamanda ülkemizin yetiştirdiği önemli ekonomistlerden biri olan Dr. Burcu Aydın ile değerlendirdik. Online Dil Okulu Hurra Lingo'nun kurucusu olan Burcu Hoca'nın verdiği tavsiyeleri sizler için dört başlıkta topladım.

1. Yabancı dile maruz kalın: Kullanmadığınız bir dili öğrenemezsiniz. Bu yüzden kelime dağarcığınızı geliştireceğiniz ve dil yapılarını öğreneceğiniz ortamları artırın. Dil ve yaş becerilerine uygun online derslere haftanın herhangi bir günü ve saatinde katılın. Ayrıca katıldığınız dersler sizi motive etmeli. Pekiştirme etkinlikleri sıkıcı ödevler yerine eğlenceli aktivitelerden oluşmalı.

2. Dil öğrenimini eğlenceli hale getirin: Sevmediğimiz bir işi yapamayacağımız gerçeğinden yola çıkarak dil öğreniminin mutlaka eğlenceli olması gerekiyor. Yapay zekâ entegre modellerle okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini eğlenceli etkinliklerle, bireysel olarak öğrenmeye yönelik çalışmaları değerlendirin.

3. Yabancı dilde okuyun: Dili daha iyi anlayabilmek ve konuşabilmek için daha fazla kelimeye ihtiyacımız var. Öğrenmek istediğiniz dilde kitaplar, dergiler, gazeteler okumalısınız. Hatta telefonunuzun kurulum dilini, öğrenmek istediğiniz dile çevirin. Bu sayede kelime dağarcığınız gelişir, dili yaşayarak öğrenmenin kalıcılığından da faydalanabilirsiniz.

4. Yabancı dilde dinleyin ve izleyin: Yabancı dilde konuşabilmek için dilin günlük hayatta kullanımını bilmeliyiz. Her ortamda bulunamayacağımıza göre farklı ortamlara girebilmek için dünya sineması bize devasa bir fırsat sunuyor. Benzer şekilde diziler, haberler veya şarkılar da öğrenmek istediğimiz dilin hem yapısını hem de kültürünü anlamamızı sağlıyor.

Sınırların birbirine bir ekran uzaklığında olduğu günümüz dünyasında yabancı dil öğrenimi için de sınırsız kaynak ve fırsatlar oluştu. İnsanın yaşı kaç olursa olsun, dil öğreniminin beynin gelişimi ve genç kalması için önemi tartışmasız. Bugün aktardığım bu yazı ile 2025 yılında yabancı bir dili daha etkin konuşma hedefi olan okurlarıma, bu hedeflerine ulaşmaları için gerekli motivasyonu sağlamış olmayı diliyorum.