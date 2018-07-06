D vitamini iştahı bastırıp kilo verdirir

Yeterli miktarda D vitamini aldığınızda vücudunuz beyninize, tokluk hissinizden sorumlu olan leptin hormonu gönderecektir. Bu sayede daha az yiyerek daha fazla tok hissetmiş olursunuz

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, doğrudan güneş ışığına maruz kalması sonucu vücudunuz tarafından üretilir. Bunun yanında, kandaki vitaminin seviyesini yeterli düzeyde tutabilmek için D vitamini içeren belirli gıdaları ve takviyeleri de tüketebilirsiniz. Sizler, sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olabilmek için vücudunuzun D vitaminine ihtiyaç duyduğunu zaten biliyorsunuz. Bağışıklık sisteminde de önemli rolü olan D vitaminin inflamatuar bağırsak hastalıklarına olan etkisini duymuş muydunuz? Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre; yapılan araştırmalar, inflamatuar bağırsak hastalığı olan bireylerde D vitamini eksikliğine sıkça rastlandığını göstermektedir.

Depresyona karşı biraz güneş ışığı

D vitamininin depresyonu önleme konusundaki başarısını göz ardı etmek mümkün değil. Yapılan çalışmalar neticesinde bilim adamları, D vitamini takviyesi alan depresyondaki kişilerin semptomlarında iyileşme olduğunu fark ettiler.

Kilo kaybını artırır

D vitaminin iştah bastırıcı bir etkiye sahip olması, kalp hastalıklarını önlemede ve kilo verme çalışmada fayda sağlar. Hollanda VU Üniversitesi Tıp Merkezi ve Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, obezite ile düşük miktarda alınan D vitamini arasındaki ilişkiyi çözmek için çalışma yaptılar. Kıyıda köşede saklanan bu vitaminin faydaları arasında yer alan ve özellikle karın bölgesindeki yağları yakma etkisi ile vücudunuzda daha az yağ depolayacaksınız. Çünkü yeterli miktarda D vitamini alındığında vücudunuzun beyninize göndereceği tokluk hissinden sorumlu olan leptin hormonu ile daha az yiyecek ama daha fazla tok hissetmiş olacaksınız. Ancak yeterli miktarda D vitamana alınmadığında, kalsitrol ve paratiroit adlı hormonlarınızda oluşacak artış sonucunda yağları yakmak yerine depolamaya başlarsınız.

Hastalıklarla savaşır

Vücuda yeterli miktarda D vitamini almak, kemiklerin ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesi, bunun yanında bazı hastalıklara karşı daha iyi direnç göstermesi açısından çok önemlidir.

Cilt kırışıklıklarına iyi gelir

Aynı zamanda cilt onarıcı özelliği de bulunan D vitamini, kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Güneşten faydalanın

D vitamini içeren besinleri düzenli bir şekilde tüketiyor olsanız da, bu yalnızca günlük ihtiyacınızın yaklaşık olarak yüzde 20'sini karşılar. İhtiyacınız olan miktarın geri kalanı için güneş ışığı ile buluşmanız gerekiyor.

Kapalı ortama girmeyin

Gün içerisinde uzun süre kapalı ofis ortamlarında çalışan insanlar, hafta sonları da genelde kendilerini alışveriş merkezlerinin içerisine hapsediyorlar. Bu da güneşin yararlı ışınlardan uzak kalmak, yeterli miktarda D vitamini alamamak anlamına geliyor.



BU BESİNLERİ SAĞLIKLI BESLENME LİSTENİZE EKLEYİN

Yumurta: 1 tanesi günlük ihtiyacınızın yüzde 10'unu karşılayan yumurta, önemli D vitamini kaynaklarındandır. Ton balığı: Hafızayı güçlendirmesiyle de bilinen ve lezzetli bir besin olan ton balığı da D vitamini açısından önemli kaynaklardandır. Portakal: C vitamini kaynaklarından olan portakal suyunun bir bardağı 100 IU D vitamini içerir. Karaciğer: Demir ve protein açısından zengin olan karaciğer de D vitamini için iyi bir kaynak olarak gösterilmektedir. Süt, yoğurt, üzüm, avokado, ceviz, badem, zencefil, yeşil çay ve kültür mantarı hariç, topraktan kendiliğinden çıkmış ve güneş gören mantar türleri de D vitamini ihtiyacınızın bir bölümünü karşılamanızda yardımcı olur.



YETERİNCE D VİTAMİNİ ALIYOR MUYUZ?

D vitamini eksikliği;

Kas zayıflığına, ağrıya sebep olabilir ve hatta kas lifleri tam olarak çalışmadığından kemik ağrıları yaşama durumunuz oluşabilir,

Yapılan birçok araştırma sonucunda depresyona neden olduğu kanıtlanmıştır. Kadın takipçilerime kötü bir haber; D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme risk oranı erkeklere göre iki kat fazlaymış.

Solunum problemleri ile karşı karşıya getirir. D vitamini, solunum yollarınızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayarak sizi hastalıklardan korur ki özellikle astım problemi yaşayan çocukların D vitamini alması önerilir.



TERLEMEYE YOL AÇAR

Sebepsiz yere sıcak basmasına sebebiyet verdiğini biliyor muydunuz?

Saç dökülmesine ve cilt problemleri yaşanmasına yol açabilir. Yapılan araştırmalar neticesinde; D vitamini takviyesi yapılan sedef ve vitiligo hastalarında, yaşadıkları belirtilen azaldığı görülmüştür.

Son zamanlarda ekstra enerji harcamadığınız halde sürekli terliyorsanız, D vitamini eksikliğiniz olabilir. D vitamini eksikliğinde özellikle yüz bölgesinde aşırı bir terleme ve bu terlemeye bağlı olarak ortaya çıkan parlama görülür.

Sıkça yaşanan baş ağrılarına ve kendinizi yorgun hissetmenize sebebiyet verebilir. Çünkü vücudunuz enerji üretebilmek adına D vitaminine ihtiyaç duyar ve eksikliğinde siz gününüzün büyük bir kısmını yorgun olarak geçirebilirsiniz.

D vitamini; serotonin, nam-ı değer mutluluk hormonu salınımını direkt etkiliyor. Eğer küçük şeyler sizi de rahatsız ediyorsa ve çok çabuk sinirleniyorsanız, aman dikkat; D vitamini eksikliğiniz olabilir.

Bilinen bir gerçek var ki; vücudunuz 30'lu yaşlara yaklaştığında kemik gelişimini durduruyor. D vitamini eksikliği ise kemik gelişiminin daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor. Vücudunuzun yeterli miktarda D vitamini almaması sonucunda yumuşak kemikler (osteomalazi) veya hassas kemikler (osteoporoz) gibi sıkıntılar yaşama riski vardır.

Araştırmalar, kadınlarda D vitamini eksikliğinin kronik ağrılara yol açabileceğini ortaya koydu. Ayrıca farklı araştırmalar, fibromiyalji ağrıları ile D vitamini eksikliği arasında bağlantı olduğunu da ortaya koyuyor. Her iki araştırma sonucuna göre kronik ağrıların bir sebebinin de D vitamini eksikliği olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, sporcularda yeterli D vitamini seviyeleri, antrenman sonrası ağrıyı önleyebilir ve kas kurtarma hızını artırabilir.



VÜCUDUNUZDAKI SEVİYEYİ KONTROL ETTIRIN

Kullanmakta olduğunuz bazı ilaçların (sara, kortizon, mantar enfeksiyonu vb.), D vitamini düzeyinin düşmesine neden olabileceğinden doktorunuzun kontrolünde vücudunuzdaki D vitamini seviyesini düzenli bir şekilde kontrol ettirmeniz gerekir.

İnsanlarda D vitamini üretimi; yaşadığı bölgeye, atmosfer koşullarına, derideki pigmentasyon durumuna, vücut ağırlığına, yaşa ve güneş koruyucu kullanım alışkanlığına göre değişiklik gösterir.

Son zamanlarda D vitaminin bu denli popüler olması ve pazar payındaki büyüme ile bazen tavsiye de abartılıyor. Ülkemizde geçmiş yıllarda özellikle de çocuklarda gereksiz D vitamini kullanımı sebebiyle pek çok sayıda 'D vitamini zehirlenmesi' vakasına rastlanıldığını biliyoruz.



İŞTAHSIZLIK GELIŞIR

D vitamini kullanımı 0-1 yaş arası için günlük 400 IU, 1-70 yaş arası ve emziren kadınlarda ise günlük 600 IU civarındadır. Gereksiz ve yüksek dozda alınan D vitamini, kalsiyum yüksekliğine sebebiyet verir. Kalsiyum düzeyinin yükselmesi ayrıca halsizlik, iştahsızlık, reflü, kabızlık gibi problemlere yol açar.

Yapmanız gereken şey; güneş kreminizi sürüp dışarıya çıkıp kendinizi güneş ışığının kollarına bırakarak bol bol D vitamini depolamaktır.