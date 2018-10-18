Sütü nasıl içmeliyiz?

Yağlı, az yağlı veya yağsız... Hangi sütü, ne kadar tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? En sağlıklı seçenek düşük yağlı ve tam yağlı seçeneklerin kombinasyonudur

Süt ve süt ürünleri dünya genelinde temel besin gruplarından birisidir. İlk kez bebeklik döneminde karşılaştığımız temel kalsiyum kaynağı süt ile ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. En çok tartışılan konulardan birisi de 'Sütü tam yağlı mı içmeliyiz, yarım yağlı mı yoksa yağsız mı?' İşte süt hakkındaki bilimsel gerçekler… Zeytinyağı, kuruyemiş ve avokadoda bulunan sağlıklı yağlar, vücudunuzun önemli besinleri emmesine ve genel sağlığa katkı sağlamasına yardımcı olabilir. Süt ürünleri söz konusu olduğunda da aynı tavsiye geçerli midir? Süt ve süt ürünleri yağ içeriği yönünden oldukça zengin bir gruptur ancak sütte bulunan yağ, doymuş yağdır. Tam yağlı süt ürünlerinin tavsiye edilmemesinin önemli bir nedeni; zeytinyağı, yağlı balıklar ve fındıkta bulunan sağlıklı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağların aksine, süt ürünlerinde kalp hastalığı riskini artıran doymuş yağın bulunmasıdır.



KOLESTEROLÜ ARTIRIR

Sağlıklı bir diyette, toplam günlük kalorilerinizin yüzde 20 ile 35'i yağdan gelebilir ancak doymuş yağ toplam günlük kalorinizin yüzde 10'undan daha azını oluşturmalıdır. Öte yandan 'yağsız' etiketini taşıyan süt ürünlerini tüketmekt de iyi bir fikir olmayabilir. Eksiltilen yağın yerine çoğunlukla işlenmiş şeker kullanılarak ürünler sunulmaktadır. Bu durumda en mantıklı seçenek, düşük yağlı ve tam yağlı seçeneklerin bir kombinasyonunu seçerek dengeyi bulmaktır.



KALSIYUM ORANI YÜKSEK

Günlük tüketilmesi gereken miktar; büyüme ve gelişme dönemine, cinsiyete ve yaşa göre değişiklik gösterir. Süt, içerdiği yağ ve protein açısından çok faydalı bir besindir. Dengeli beslenme açısından çok büyük yarar sağlar. Bir bardak sütte yaklaşık 285 mg. kalsiyum bulunur. Bu miktar, günlük ihtiyacınızın yüzde 30'una denk gelir. Unutmamak gerekir ki; sütte bulunan kalsiyumun diğer sebze veya besinlere göre üstün olmasının sebebi, biyoyararlanımının yüksek oluşudur. Kalsiyum dışında sütün içerisinde bulunan diğer maddeler ise biotin, iyot, magnezyum, potasyum, A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, D vitamini, K vitamini, selenyum ve tiamindir.



KINOA TÜKETEBİLİRSİNİZ

Ancak uzmanlar genellikle insanların sütten ziyade süt ürünlerini yemelerini tavsiye eder. Çünkü süt ürünleri kalsiyum açısından iyi bir kaynaktır. Özellikle yetişkin kadınlarda kas ve kemik kütlesinin korunmasına yardımcı olabilecek yeterli protein tüketilmelidir. Sağlıklı protein seçenekleri arasında kümes hayvanları, balık, baklagiller ve kinoa gibi tahıllar bulunur.



ARAŞTIRMALAR SÜT İÇİN NE DİYOR?

1 Gebe kalmak isteyen kadınlar eğer düzenli olarak tam yağlı süt içerlerse gebe kalma ihtimali artıyor.

2 Sütün içerisinde bulunan konjuge lineloic asit; damar sertleşmesinden ve çeşitli kanserlerden koruduğu gibi aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

3 Süt içmek kaslarda gelişmeyi ve egzersiz sonrası kasların geri kazanımlarını artırır.

4 Sütün içerisinde bulunan trans-palmitoleic asidin Tip 2 diyabetten koruduğu gösterilmiştir.

5 İnek sütü alerjisi gelişen insanlarda görülen reaksiyonlar ölümle bile sonuçlanabilir.

6 Sütün içerisinde bulunan kazein bileşiklerinden kazomorfin, ağrı dindirici özelliği olsa da otistik çocuklarda bulguların artmasına yol açabilmektedir.

7 Aşırı süt içimi erkeklerde prostat kanserine ve tüm toplumda Crohn hastalığına sebep olabilir. Bu listenin özellikle son üç maddesindeki olumsuz sonuçlar, aşırı tüketim ile yapılan araştırmalardan elde edilen sağlıksız çalışmaların sonuçlarıdır.