30 yaş üstü her kadın mamografi çektirmeli

Kadınlar 30 yaşından sonra mutlaka düzenli olarak mamografi çektirmeli. Ancak yılda bir defa bu görüntüyü almak da yetmez. Düzenli olarak kendi kendinizi muayene etmelisiniz

Ekim, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'dır. Farkındalığı artırarak risk altındaki tüm kadınların, rutin kontrol ve muayenelerini aksatmadan yaptırmalarını hedefleyen bu süreçte, sizler de almanız gereken önlemleri ve vücudunuzun verdiği mesajları okumayı öğrenmelisiniz. Mamografi çektirmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir diyet uygulamak, yapabilecekleriniz arasında ilk sıralarda yer alıyor. Amerikan Kanser Derneği, kadınların en çok yakalandığı kanser türünün meme kanseri olduğunu tespit etmiş. Birçoğunuz, meme kanserinin ileri yaşlarda görülmeye başlandığını düşünür ve henüz risk grubunda olmadığına inanır. Oysa bir kadının meme kanseriyle karşılaşma riski, 20 yaşından itibaren ortaya çıkar...

Sekiz kadından biri yakalanıyor Tüm dünya genelinde görülme sıklığı ciddi oranda artan meme kanserine, son yıllarda her sekiz kadından birinde rastlanıyor. Bu, son derece ciddi ve ürkütücü bir rakam. Her kadın meme kanseri olma riski taşır! Özellikle genetik faktörlerin önemli olduğu bu hastalık, yaşam tarzı ve benzer sebeplerden de etkilenerek ortaya çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar; adet görmeye başlama yaşının erken olması, geç menopoz, hiç doğum yapmamış olmak, emzirmemek, fazla kilolar, hareketsizlik, alkol ve sigara bağımlılığı gibi faktörlerin meme kanseri riskini artırdığını gösteriyor.

Sigarayla vedalaşın Bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi, meme kanseri oluşumu için uygun bir ortam sağlar. Kötü huylu (maling) tümörler, henüz başlangıç aşamasındayken bağışıklık sistemimiz tarafından temizlenebilirler. Bağışıklık sisteminiz yeterince kuvvetli değilse, bu tip hücreler temizlenerek yok edilemezler. Meme kanseri riski taşıyanlar; eğer kullanıyorsanız, sigarayı bırakmak yapmanız gereken ilk şeydir.

Her kadın mamografi çektirmeli Yılık mamografinizi mutlaka ve atlamadan çektirin! 30 yaş üstü her kadın mutlaka düzenli olarak mamografi çektirmelidir. Ancak yılda bir defa bu görüntüyü almak da yetmez! Düzenli olarak kendi kendinizi muayene etmelisiniz.

Erken teşhis önemli Mamografi, erken teşhiste son derece kritik bir rol oynayarak erken teşhis şansını yaklaşık yüzde 98 oranında artırır. Ayrıca düzenli mamografi çektirerek hastalığı erken teşhis etmek, bu sebeple ölüm oranında yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüşe de sebep oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirin Yapılan bilimsel araştırmalar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin meme kanserine yakalanma riskini düşürdüğünü gösteriyor. Mutlaka bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek yiyecekleri tercih etmeli ve yeme alışkanlıklarımız arasına yeşil çay, sarımsak, zeytinyağı, zerdeçal ve yeşil yapraklı sebzeleri eklemeliyiz. Lahana, brokoli, ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler mükemmel birer vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Yüksek lif oranları sayesinde östrojen seviyesinin düşmesini sağlarlar ve sindirim sistemi için de faydalıdırlar.