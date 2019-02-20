Kilo vermek D vitamini seviyesini artırır

En çok güneşten D vitamini alabiliyoruz. Ancak bu vitaminin vücudumuzdaki seviyesini doğal yollarla da artırabiliriz. Araştırmalar; kilo vermenin ve düzenli spor yapmanın D vitaminini artırdığını gösteriyor

Güneşten yeterince faydalanamadığımız kış aylarında D vitamini ihtiyacımızı karşılamak oldukça önemlidir. D vitamini, kalp ve cilt sağlığı açısından son derece önemli olmakla birlikte, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde de büyük rol oynar. Hayat tarzınızda yapacağınız ufak değişiklikler, D vitamini seviyenizi artırmanıza yardımcı olur.



SPOR YAPIN, BALIK YİYİN

Yapılan araştırmalar, kilo vermenin doğal olarak D vitamini seviyesini artırdığını gösterdi. Doğal yoldan D vitamini seviyesini yükseltmenin diğer yolları ise kolesterol seviyenizi düşürmek, düzenli spor yapmak ve balık yemek olarak sayılabilir. Balık seçiminizi yaparken, doğal yetişmiş balıkları, çiftlik balıklarına tercih edin. D vitamini her yaştan insan için önemlidir ancak özellikle 40 yaşından sonra D vitaminine daha çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü diyabet, kalp rahatsızlığı, MS hastalığı, göğüs ve bağırsak kanserleri gibi hastalıkların D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunların yanında D vitamini, vücuttaki kalsiyumun emilmesi içinde de gereklidir. D vitamini eksikliği birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Kas zayıflığına, ağrıya sebep olabilir ve hatta kas lifleri tam olarak çalışmadığından kemik ağrıları yaşama durumunuz oluşabilir.

Yapılan birçok araştırma sonucunda depresyona neden olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme risk oranı erkeklere göre iki kat fazladır.

Sizi solunum problemleri ile karşı karşıya getirir. D vitamini, solunum yollarınızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayarak sizi hastalıklardan korur. Özellikle astım problemi yaşayan çocukların D vitamini alması önerilir.

Sebepsiz yere sıcak basmasına sebebiyet verir.



SEDEF BELİRTİLERI AZALIR

Saç dökülmesine ve cilt problemleri yaşanmasına yol açabilir.

Yapılan araştırmalar neticesinde; D vitamini takviyesi yapılan sedef ve vitiligo hastalarında, yaşadıkları belirtilerin azaldığı görülmüştür.

Son zamanlarda ekstra enerji harcamadığınız halde sürekli terliyorsanız, D vitamini eksikliğiniz olabilir. D vitamini eksikliğinde özellikle yüz bölgesinde aşırı bir terleme ve bu terlemeye bağlı olarak ortaya çıkan parlama görülür.



KRONİK BAŞ AĞRINIZIN SEBEBİ OLABİLİR

DÜZENLI ve sürekli olarak baş ağrısı problemi yaşıyorsanız, bu durumun nedeni düşük D vitamini seviyeleriniz olabilir. 2017 yılında yapılan 2 bin 600 kişinin katıldığı bir çalışmaya göre, düşük D vitamini seviyesine sahip olan katılımcıların, daha yüksek D vitaminine sahip olanlara kıyasla iki kat fazla kronik baş ağrısı riski taşıdığı ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, bazı besin maddelerinin migrene ve baş ağrılarına neden olan iltihapla mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyorlar.