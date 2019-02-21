Düzenli uyku kulak çınlamalarını azaltabilir

Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz

Bulunduğunuz ortamda ses olmadığı halde varmış gibi hissetmenize neden olan kulak çınlamasının birçok farklı nedeni olabilir. Sesi algılayan iç kulakta bulunan hücrelerin hasar görmesi sonucu iç kulak ses üretir ve kulak çınlaması da bu şekilde ortaya çıkar.

Uzmanlara göre, yetişkinlerdeki işitme kaybının bir numaralı nedeni gürültüye maruz kalmadır. Peki kulak çınlamasının nedenleri neler?



YÜKSEK SES

Bir konser sonrası kulaklarınızın saatlerce çınladığını duyabilirsiniz.

Uzun süre yüksek sese maruz kalmak, iç kulaklarınızdaki hücrelerde kalıcı hasar meydana getirebilir. Elbette işitmeniz birkaç gün sonra normale dönecektir.



DİŞ SAĞLIĞI

Araştırmalara göre, çınlama bozukluğu, çene ağrısının şiddetiyle ilişkilendirmiştir.

Diğer araştırmalar, çene sorunları olan kişilerin kulak çınlamasına daha yatkın olduklarını ve bazen de çenelerini hareket ettirerek başlarındaki sesi kontrol edebildiklerini göstermektedir.



UYKU DÜZENİ

Uyku alışkanlığınızı iyileştirmek, kulak çınlamalarınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Öğleden sonra kafein kullanmaktan kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı sağlayabilirsiniz.

Ayrıca uyumadan önce sizi rahatsız edebilecek tüm faktörlerden kaçınmaya çalışın.



İLAÇ KULLANIMI

Bazı depresyon ve antidepresan ilaçları, kulak çınlamasını artırabilmekte ve ciddi boyutlara getirebilmektedir. Kanser ilaçları, antibiyotikler ve hatta bazen ağrı kesiciler kulak çınlamasını olumsuz etkileyebilir.

Eğer çınlamanın kullandığınız ilaçla arttığını düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza görünün.



KULAK TEMIZLİĞİ

Kulak kepçenizi narin hareketlerle temizleyebilirsiniz ancak kulak içi temizliğinin sakıncalı bir davranış olduğunu unutmayın. Bazı insanlarda yoğun balmum birikimi oluşturabilir ve bu birikim kulak zarını tahriş edebilir. Kulağınızı, kulak çöpü gibi cisimlerle temizlememelisiniz.

Bu davranış, işitme kaybıyla sonuçlanabilir.



TÜMÖR

Sık görülmese de, kulağı beyne veya iç kulağa bağlayan tümörlerin işitme kaybıyla ilgili olduğu söylenebilir. Yani işitme kaybı olan kişilerde tümör görülebilmektedir. Hem işitme kaybı, hem baş dönmesi tümör habercisi olabilir. Bu tür semptomlarda detaylı muayene için doktora görünmek gerekir.



ZİHİN YÖNETİMİ

KAYGI, depresyon, ruh halinde sürekli değişkenlik; kulak çınlamalarına neden olabilmektedir. Eğer kulak çınlaması ruh sağlığını tehdit edici şekilde kendini hissettiriyorsa; beyin, kulak çınlamasına daha fazla dikkat ediyor. Bu durum da negatif düşünceleri ve olumsuz ruh hallerini ortaya çıkarıyor.



BASINÇ

ÖZELLIKLE uçak seyahatlerinde, uçağın yükselmesi ve alçalması durumunda hissedilen basınç tamamen normaldir. Şişmiş bir boğaz veya kulak, orta kulaklarınızı boğazınıza bağlayan östaki tüpünüzü kapatabilir ve kulak zarının çevrenizdeki basıncın dengelenmesini önleyebilir. Yutkunma, esneme, sakız çiğneme gibi hareketlerle basıncın dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz.



ENFEKSİYON

KULAK enfeksiyonları; ağrı, şişme ve acı hissine neden olabilir. Özellikle çocuklar için, kulak enfeksiyonları kalıcı olarak işitme duyularına zarar verebilir.



DURUŞ

YATARAK bilgisayarda bir şeyler seyretmek ya da mobil cihazlara bakmak için çok fazla vakit geçiren insanlarda kulak çınlaması olabilir. Düz oturmak daha faydalıdır.