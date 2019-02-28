Yemek günlüğü tutarak ne yediğinizi bilin

Hangi besini ne kadar ve ne zaman yediğiniz, sağlıklı beslenme açısından önemlidir. Yemek günlüğü tutarak, gün içinde yaptığınız kontrolsüz tüketimin önüne geçebilirsiniz

Günümüzde birçok kişi, bilinçsizce beslenerek neyi ne kadar yediğinin farkında bile değil. Bu şekilde yapılan kontrolsüz tüketimler de kilo almanıza davetiye çıkarıyor. Halbuki sağlıklı beslenmek adına hangi besini ne kadar tükettiğinizin farkında olmanız önemlidir. İşte bu noktada yemek günlüğü tutmak doğru bir seçim olabilir.



FARKI HİSSEDERSİNİZ

Günlük hayatın koşuşturmasında dün ne yediğinizi unutuyorsanız eminim yalnız değilsiniz. Araştırmalar; kilo vermeyi hedefleyen kişilerin yemek günlüğü tutmasının, yeme alışkanlıklarını değiştirmede etkili bir araç olabileceğini gösteriyor. Yaklaşık bin 700 katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre, yemek günlüğü tutan kişilerin tutmayanlara göre iki kat daha fazla kilo verdiği görülüyor.

Günlük tutarak gün içerisinde düzenli olarak tüketilen yiyecek ve içeceklerin ne olduğunu tespit etmiş olursunuz. Böylece özellikle gün içinde almış olduğunuz fazladan kalorileri de fark edersiniz.

Yemek günlüğü sayesinde yediğiniz yiyeceklerin miktarını listeleyerek (su bardağı, çay kaşığı, yemek kaşığı vb.) ölçebilirsiniz.

Ne zaman yediğiniz de kilo vermenizde oldukça önemlidir. Yemek yediğiniz zamanın farkında olursanız, gece yarısı atıştırması gibi yanlış zamanları belirlemeye de yardımcı olursunuz.

Günlük tutmak için günün sonunu beklemeyin, çünkü hatırlamanız zor olacaktır.







OMEGA 3 DEPRESYONU AZALTIR

Yemek günlüğü tutmanın yanı sıra günlük diyetinizde vitamin ve mineral kontrolü yapmanız da oldukça önemlidir.



İşte o vitamin ve mineraller:



MAGNEZYUM

Vücudunuz bu minerali; normal kas ve sinir fonksiyonunun muhafaza edilmesi, kalp ritimlerinin sabitlenmesi, sağlıklı bir bağışıklık sistemi, kemiklerin güçlenmesi için kullanır.



OMEGA 3

Omega-3; depresyon semptomlarını azaltır, kalp hastalığı riskini düşürür. Beyin sağlığı ve sinir sistemi gelişimi için gereklidir.



C VİTAMİNİ

Yeterli miktarda C vitamini seviyesi; kırışıklıkları azaltmaya, zararlı serbest radikalleri emmeye ve nörotransmitter üretimine, yara iyileşmesine ve proteinin metabolize edilmesine yardımcı olur.



BİYOTİN

AB vitamini, bazen H vitamini veya B7 vitamini; biyotin olarak anılır. Güzellik vitamini olarak bilinen biyotinin vücuda en önemli faydası, hücre gelişimine katkıda bulunmak ve kanın şeker seviyesini ortalama düzeyde tutmaktır.



FOLİK ASİT

Folik asit; kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere yeni hücreler üretmeye ve sürdürmeye yardımcı olur. Sinir sisteminin mesaj taşıyan moleküllerinde dengeyi korur, zihinsel ve duygusal sağlık için de önemlidir.