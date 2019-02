Beyazı, siyahı, kırmızısı... Turpların faydası saymakla bitmiyor. Beyaz turp romatizma ağrılarına iyi gelirken, kırmızı turp karaciğer dostudur

Genellikle salatalarda kullandığımız, yüksek oranda vitamin ve mineralleri içeren turp; yaşlanmayı önlemekten bağışıklığı güçlendirmeye ve hatta sindirimi desteklemeye kadar sağlığımıza birçok katkı sağlar.

Tam bir sağlık deposu olan turp; potasyum, kalsiyum, sodyum ve C vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda tiamin, niasin, folat, B6, A ve K vitaminlerini de içerir. İşte turpun sağlığınıza olan diğer faydaları…

Beyaz turpun bilinen en önemli özelliği, romatizma kaynaklı ağrıların giderilmesine yardımcı olmasıdır. Beyaz turp, ayrıca stresinizi azaltarak kan basıncınızı da düzenler.



YAPRAKLARI DA FAYDALI

Gün içinde salatalarda veya atıştırmalık olarak tüketeceğiniz yarım bardak turp, C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 15'ini karşılar. C vitamini kaynağı olması sebebiyle kış ayları boyunca grip ve benzer hastalıklardan korunmak için sofranızdan eksik etmemenizi öneririm.

C vitamini sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzdaki etkilerinden dolayı süper bir vitamin olarak kabul edilir. Yağları kullanılabilir enerjiye dönüştürür ve metabolizmanızı düzenlemenize yardımcı olur.

Bağırsaklarınızda biriken faydasız artıklardan kurtulmanın yolunun, lif ağırlıklı beslenmekten geçtiğini eminim hepiniz biliyorsunuz. Lif; sistemde adeta su vazifesi görerek, bağırsaklarınızın olması gerektiği şekilde boşalmasına yardımcı olur.

Liften zengin beslenmek, sindirim siteminizin sağlığı için altın değerindedir. İşte tam da bu noktada turp, günlük almanız gerekli lif hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur. Lif, ayrıca kan şekeri seviyelerini yönetmenize yardımcı olup kilo vermenizi sağlar.

Sadece turp değil, turp yaprakları da faydalıdır. Yüksek kolesterol diyetiyle beslenen fareler üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, turp yapraklarının sindirim fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Turp; C vitamini, folik asit ve antosiyaninler bakımından zengin olması sebebiyle, özellikle kolon, böbrek, bağırsak, mide ve ağız kanseri olmak üzere insanları birçok kanser türünden koruması ile ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca kırmızı turp, sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle karaciğer ve safra dostudur.



KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ GELİŞTİRİR

Kalbın sağlıklı çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin içeren turp, aynı zamanda folik asit ve flavonoid içeriğinin yüksek olması sebebiyle kalbinizi korur. Ayrıca turplarda bulunan C vitamini, fosfor, çinko ve bazı B vitamini kompleksi üyeleri cilt sağlığınız için oldukça faydalıdır. Turptaki su, cildin sağlıklı nem seviyesinin korunmasına da yardımcı olur. Dezenfektan özelliklerinden dolayı turp, cilt kuruluğu ve döküntüleri gibi cilt bozukluklarının giderilmesini sağlar. Her gün tüketeceğiniz turp sayesinde, özellikle sivilcelerin oluşturduğu kızarıklıkları önleyebilirsiniz.