Bebeğinizin boynuna emzik ve kolye asmayın

Ev kazalarına en çok çocuklar maruz kalıyor. Onları tek başına mutfağa sokmayın, boynuna emzik asmayın

Düşme, boğulma, tıkanma, sudan haşlanma, ateşle yanma, zehirlenme, temizlik maddeleri içme, ilaç zehirlenmeleri... Tüm bunlar, evimizde çocuklarımız için ölümle bile sonuçlanabilecek kazaların nedenleri... Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre; evde kaza sonucu ölümler, ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Ev kazalarında hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 1 ile 4. Ülkemizde yılda yaklaşık 6 milyon kişi ev kazalarına maruz kalıyor. Bu kazalarda 3-4 bin kişi yaşamını yitiriyor. Özellikle çocuklarımızın enerjileri ve merakları, onları ne yazık ki bu risklerle karşı karşıya getiriyor. Kimi zaman çekmecelerdeki bıçaklar, kimi zaman evin her yerindeki elektrik prizleri, kimi zaman da oyuncakları; onlar için büyük tehlike yaratıyor. Kazalar en çok, anne ve babaların dikkatlerinin dağınık olduğu sabah ve algılarının düşük olduğu akşam saatlerinde meydana geliyor. Evde en tehlikeli yerler ise mutfak, banyo ve bahçe. Peki bu kazalar nasıl önlenir? İşte, çocukları bekleyen tehlikelere karşı alınabilecek önlemler...



YEMEK YERKEN YANINDA OLUN



Çocuğunuz yemek yerken mutlaka yanında olun, yiyecek ve içeceklerini sıcak olarak vermeyin

Elektrik prizlerini, özel kapaklarla kapatın.

Mutfaklar çocuklar için tehlikelerle doludur; mümkünse tek başına mutfağa sokmayın.

Temizlik malzemelerini, kibrit, çakmak gibi gereçleri çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. İlaçları, kilitli dolaplarda saklayın.

Halılar çocukların kayıp düşmesine neden olabilir. Halı kaydırmaz kullanın.

Çocuğunuzu arabada kucağa almayın. Kazaların birçoğu bu şekilde verilen tavizlerden oluşuyor. Bir çocuk için araçta en güvenli yer arka koltuktur. Ayrıca çocuklar, 11 yaşına kadar arka koltukta oturmalıdır.

Bebeğin boynuna emzik, kolye asmayın. Bir anlık dalgınlık, istemediğiniz kazaları doğurabilir.

Oynadığı oyuncakların yaş grubuna uygun olmasına özen gösterin.

Çocuk karyolasının evdeki yerine dikkat edin; pencere ve klima önü gibi yerleri tercih etmeyin.

Dış kapınızı daima kilitli tutun.

Balkon kapısına çocuk güvenlik kilidi koyun. Çocukların kesinlikle balkona yalnız başına çıkmasına izin vermeyin.

Çocuğunuzu banyo yaptırırken suyun sıcaklığını kontrol edin.

Evinizdeki keskin köşe ve kenarları koruyucu ile kapatın.