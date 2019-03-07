Obezite Fibromiyalji riskini artırıyor

Yorgunluk, halsizlik ve ağrıya yol açan fibromiyalji, hayatı kabusa çeviren bir hastalık. Yapılan araştırmalarda, obezitenin fibromiyalji riskini artırdığı ve semptomları ağırlaştırdığı saptandı

Geceleri yeterince uyumanıza rağmen sabah kalktığınızda hissedilen yorgunluk, kaslarda bir türlü dinmeyen ağrı, halsizlik... Bu belirtiler hayatınızı kabusa çeviren bir hastalığın, fibromiyaljinin belirtileri olabilir. Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak bilinen fibromiyaljiyi en çok tetikleyen şey ise strestir. 25-55 yaşları arasında ve daha çok kadınlarda görülen bu hastalığın en acı veren yanı ise hissedilen ağrılar. Yapılan araştırmalara göre, fibromiyalji belirtileri yaşayan kişilerin yüzde 71'i yerleri süpürmek gibi basit ve günlük aktiviteleri bile yapamayacak hale geliyor. Toplumun yüzde üçü bu çekilmez ağrılarla yaşamaya çalışıyor, hastaların yaşam kalitesi de olumsuz etkileniyor.



EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

Ülkemizde yaklaşık 1.3 milyon fibromiyalji hastası var. Belirtilerinin başka hastalıklarla karıştırıldığını düşünürsek bu sayı belki de daha da fazla... Kimi hastalar ağrılar ve yaşadıkları nedeniyle psikolojik sorunlarla bile karşı karşıya kalabiliyor. Bugün fibromiyaljiyle ilgili merak ettiklerinizi kaleme aldım... Kronik kas-eklem ağrısı ve yorgunlukla kendini gösteren bir hastalık olan fibromiyalji, bilim adamları tarafından ilk olarak 1800'lü yılların ortalarında tanımlanmıştır. Fibromiyalji, günümüzde milyonlarca insanın ortak problemi haline gelen kompleks ağrılar dizisidir. Hastalık, genelde 25-55 yaş arası kadınlarda görülür. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığında artış gözlenir. Teşhisi zor bir hastalıktır ve kişinin günlük rutinlerini dahi yerine getirmesini zorlaştırarak hayat kalitesini ciddi oranda düşürür. Fibromiyalji, aileden geçen bir hastalıktır, yani genetik faktörler rol alıyor olabilir.







KİLO, AĞRILARI ARTIRIYOR

Yapılan araştırmalar, fibromiyalji ve obezite arasında bir bağlantı buldu. Obezite; hem fibromiyalji riskini artırıyor, hem de hastalığın semptomlarını ağırlaştırıyor. Araştırma; hastalarda kilo artışı oldukça, belirtilerin şiddetinin arttığını ve çoğu obezite hastasının diğer katılanlara oranla daha çok ağrı hissettiklerini ortaya koydu. Bu sebeple, kilo vermenin, fibromiyalji tedavisinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.



HALSİZLİK YARATIR

Fibromıyaljının en sık görülen belirtisi ağrıdır. Ağrılar daha çok vücudun boyun ve bel bölgesinde görülür. Hastaların büyük bir kısmı, gerilim tipi baş ağrısı da yaşar. Yaygın olarak görülen bir diğer belirtisi de yorgunluktur. Fibromiyalji hastaları, uzun süre uyumalarına rağmen, sıklıkla yorgun olarak uyandıklarını iletirler. Bunun en büyük nedeni ise uykularının sık sık ağrıyla bozulmasıdır. Ayrıca fibromiyalji hastaları, huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi gibi başka uyku bozukluklarına sahip olabilirler. Fibromiyalji hastalarının, basınç uygulandığında hassas oldukları noktalar veya bölgeler vardır. Hassas bölgeler; sırt, omuzlar, boyun, göğüs ve kalçalardadır. Semptomlar sebebiyle birçok hastalıkla karıştırılan fibromiyaljinin teşhisi için geliştirilen iki yöntem kullanılıyor. Belirti ve şikayetlerin rakamsal olarak değerlendirildiği bu yöntemler, hekimlerin de işini kolaylaştırır.