Portakal tansiyon dostudur

Son yıllarda yapılan araştırmalar, portakal gibi narenciyelerin içerdiği fitokimyasalların bazı hastalıklar için fayda sağladığını gösterdi. Narenciyede bulunan maddeler tansiyonu düşürebilir

Antioksidan; DNA, hücre zarı ve diğer hücre parçalarına zarar veren serbest radikal olarak adlandırılan dengesiz molekülleri engelleyebilen maddenin adıdır. Serbest radikaller, doğaları gereği zarar verirken, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Vücut; sigara dumanı, ultraviyole ışınları ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlere cevaben serbest radikaller üretir ancak bunlar ayrıca hücrelerdeki normal işlemlerin doğal bir yan ürünüdür. Antioksidanlar, serbest radikallerin oksidatif stres olarak bilinen hücre hasarına karşı koruma sağlayabilir.



HASTALIKLARDAN KORUR

Antioksidan içeriği zengin besinlerden oluşturulmuş sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ile birçok hastalığa yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, besinlerin antioksidan gücü arttıkça sağlığınıza faydaları da artacaktır. İşte en iyi antioksidan kaynakları:

Son yıllarda yapılan araştırmalar, portakal ve benzer narenciyelerin içerdiği fitokimyasallar sayesinde bazı hastalıklar için daha önce hiç duymadığımız faydalar sağladığını gösterdi. Narenciyelerde bulunan hesperetin, naringenin, antosiyanin ve hidroksisinnamik asit gibi flovonoidler, faydası keşfedilen fitokimyasallardan bazılarıdır. Araştırmalar, bu kimyasallar arasında yer alan hesperetin ve naringenin adlı maddelerin; antioksidan etkileri sebebiyle, tansiyonu düşürücü etki gösterdiklerini ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL oranında düşüşe sebep olduklarını gösterdi. Ayrıca C vitamini, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi besinlerde de bulunur.

Vücutta depolanarak A vitaminine de dönüştürülen kırmızımsıturuncu pigment; güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebeple A vitamini içeren süt ürünleri, yumurta ve karaciğer birçok kanser türüne yakalanma riskinizi azaltabilir. Beslenme programınıza eklemenizi öneririm.



KURUYEMIŞ TÜKETEBİLİRSİNİZ

E vitamini içinde alfa, beta, gama ve delta tokoferolleri bulunur ve önemli bir antioksidandır. Kuruyemiş, buğday, mısır ile yeşil yapraklı sebzeler E vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Likopen de güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre domatesin içinde bulunan likopen, damarlarda plak oluşumuna sebep olan LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu (serbest radikallerle başlatılan zincirleme bir reaksiyon) durdurma yeteneğine sahiptir. Ayrıca likopen sadece domateste değil pembe, kırmızı meyve ve sebzelerde de bulunur.

Flavonoidler, birçok meyve ve sebzede yüksek oranlarda bulunan sarıbeyaz pigmentlerdir. Bitkilerin çoğunda bulunan bu antioksidan zengini flavonoidler; brokoli, soğan, meyve ve çay gibi gıdalarda bulunur ve bazı kanser ve kalp hastalıklarına karşı insanları korumaya yardımcı olabilir. Elma, çilek, üzüm gibi meyveler de belli oranlarda flavonoid içerir.