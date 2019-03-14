Yoğurt kan şekerinizi kontrol altında tutar

İçerdiği sağlıklı bakteriler sayesinde bağırsak sisteminizi harekete geçiren yoğurt, bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirir. Ayrıca yoğurtta bulunan yağ, asitten gelen laktozu dengeleyerek kan şekeri kontrolünde de yardımcı rol oynar

Yoğurt… Tüm dillerde söylenişi hatta yazılışı bile aynı… Kültürümüzün bir parçası olarak Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar yolculuk eden yoğurt 16.yüzyılda Fransa kralına şifa olunca Avrupa'da ünlenmeye başladı.

Yoğurt bizlerde yiyecek olarak tüketilirken Avrupa'da ise bir ilaçtı. Yoğurt Amerika'da ise yaklaşık 50 yıl önce tanınmaya başlandı.



VİTAMİN TAKVİYESİ GİBİDİR

Her derde deva olan ve diyetlerde önemli yer tutan yoğurt protein, yağ, vitamin ve mineral madde kaynağıdır.

Besin değeri süte göre çok daha yüksektir. Hatta yoğurt Japon bilim adamları tarafından incelenmiş ve radyoaktivite hastalıklarını engellediği tespit edilmiştir.



BEL ÇEVRESINDE ETKİLİ

Yoğurt, kilo yönetimine yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahiptir. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra kilo kontrolünde de son derece faydalı olduğunu artık biliyoruz.

Bel çevresinde biriken yağlar, güzellik kaygısının çok ötesinde etkilere sahiptir. Özellikle bu bölgede birikiyor olmaları; diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser tiplerini işaret ediyor olabilir. Bu sebeple kontrol altında tutulmaları son derece önemlidir.

Yoğurt, içerdiği sağlıklı bakteriler sayesinde bağırsak sisteminizi harekete geçirmekle kalmayıp bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirir.



ÜÇ ÖĞÜN TÜKETİLEBILIR

Araştırmacılar, diyetlerinde günde üç öğün yoğurt tüketenlerle tüketmeyenlerin bel çevrelerinden kaybettikleri yağ oranını incelemişler. Buna göre günde üç öğün yoğurt tüketenlerin, yüzde 81 oranında daha fazla yağ yaktıkları tespit edilmiş.

Yapılan araştırmalar yoğurtta bulunan yağın; yoğurttan alacağınız A, D vitamini ve bazı besin maddelerinin daha iyi emilmesine sebep olduğunu gösterdi. Ayrıca yoğurtta bulunan yağ, asitten gelen laktozu dengeleyerek kan şekeri kontrolünde de yardımcı rol oynar.



KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yağ içeriği ne olursa olsun, yoğurt, "iyi" HDL kolesterolü artırarak ve kan basıncını azaltarak kalp sağlığına yarar sağlar.



OSTEOPOROZA KARŞI ETKİLİ

Yoğurt, kemik sağlığında da kilit rol oynayan vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketmek osteoporoz riskini azaltabilir.



GÜÇLÜ BIR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN YOĞURT TÜKETİN

Düzenli olarak yoğurt tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalığa yakalanma olasılığınızı azaltır. Probiyotiklerin, viral enfeksiyonlardan bağırsak bozukluklarına kadar çeşitli sağlık koşullarına bağlı enflamasyonu azalttığı gösterilmiştir.