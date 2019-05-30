Tatlı ve böreği aynı anda yemeyin

Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram denilince akla ilk gelen tatlı baklavadır. Ancak kan şekerinizin ani yükselmesini önlemek için tatlıyla birlikte ikram edilen böreği aynı anda tüketmeyin

Ramazan ayında oruç tutulması sonucunda uzun süreli açlık döneminin geride kalmasıyla birlikte birden bire yüksek kalorili besinler tüketmek özellikle şişkinliğe neden olabilir. Ramazan boyunca değişen metabolizmamızın normal düzenine geçişini kolaylaştırmak belki de bizim elimizde. Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmek istiyorsanız önerilerime kulak verebilirsiniz...



KAHVALTI EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Ramazan bayramı sabahı belki de tüm ailenin birlikte olduğu büyük kahvaltı sofralarının kurulduğu en önemli öğünlerden birisidir. Bu noktada dikkat etmemiz gereken konu; kızartmalar, hamur işleri, börekler gibi sağlığa zararlı ve sindirim sistemini yorabilecek gıdalardan ziyade yumurta, peynir, tam buğday ekmeği gibi yiyecekleri tercih etmemiz. Çünkü bu tür yiyecekler midenizi yormayarak güne sağlıklı bir şekilde başlamanızı sağlar.



PORSIYONA DİKKAT EDİN

Biliyorum bayramda belki de en zor konulardan birisi gidilen misafirliklerde sunulan ikramlardan tatmamak veya kibarca geri çevirmek. Tabii ki önerim ikramlardan hiçbir şekilde tatmamanız değil ancak gittiğiniz bir ziyarette ikramların porsiyonuna dikkat ederek bu süreci doğru şekilde yönetebilirsiniz. Özellikle tansiyon ve şeker yükselmesi, reflü gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için ikramların porsiyonuna dikkat etmenizi özellikle öneririm. Bayram denilince akla gelen ilk tatlı elbette baklavadır. Bir de bu tatlıyla birlikte ikram edilen börekler hızlı kilo artışına ve kan şekerinin ani şekilde yükselmesine yol açabilir. Tek seferde mümkün olduğunca bu ikiliyi tüketmekten uzak durun.



SÜTLÜ TATLILAR HAZIRLAYIN

Karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek olan baklava, revani, kadayıf gibi tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Özellikle Ramazan'da metabolizmanın yavaşlamasıyla daha fazla kilo alabilirsiniz. Bu durumun önüne geçebilmek için hazırlayacağınız tatlıların sütlü olmasına özen gösterin. Karbonhidratlar yani nişastalı tüm gıdalar hızlı tokluğa ve erken açlığa sebep olurlar. Bayramda dengeyi iyi korumak kaydı ile uzun dönem tokluk hissi oluşturan proteinden zengin beslenmek çok önemli. Süt ve süt ürünleri başta olmak üzere, et ve diğer proteinli gıdaları tüketin.



YÜRÜYÜŞE NE DERSİNİZ?

BAYRAMDA fiziksel aktivite de tıpkı beslenme alışkanlığı gibi değişim göstererek azalır. Bayramda spor yapılır mı düşüncesiyle artan yemek yeme isteği bir araya gelince kişide iyice hareketsizliğe neden olur. Bunun sonucu da bayramda kilo alımı iyice artar. Bu durumun önüne geçebilmek için bayramda yürüyüş yapabilirsiniz. Böylece alınan enerji ile harcanan enerji arasında bir denge oluşabilir.



BOL SU TÜKETİN

SU ihtiyacının daha da arttığı bu dönemlerde halsizlik, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı gibi etkileri önleyebilmek için gün içinde kişiden kişiye değişen fakat ortalama 2-2.5 litre olan su ihtiyacını mutlaka karşılamak gerekir. Bu durum, yavaşlayan metabolizmayı biraz daha hızlandırmanıza yardımcı olacaktır.