İşlenmiş karbonhidrat sivilce sebebi

Yapılan araştırmalar, işlenmiş karbonhidrat, çikolata ve fazla süt ürünü tüketmenin sivilce oluşumunu artırdığını gösterdi

Bazı yiyeceklerin sivilce oluşumuna yol açtığı biliniyor. Yapılan araştırmalar, altı ay boyunca süt ürünlerinden yoksun beslenmenin sivilceleri tedavi ettiğini gösterdi. Genellikle sivilceler, gözenekler tıkandığında veya ciltteki yağ dengesi bozulduğunda ortaya çıkar. Yaşamları boyunca insanların yaklaşık yüzde 80'ininde sivilce problemi görülür. Peki, yediğimiz gıdalar sivilce oluşumunda ne kadar tetikleyici? 2012 yılında Dermatoloji Arşivleri isimli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırma, belirli gıdaların sivilceye yol açtığını kuvvetli bir kanıta dayanarak göstermiş oldu. Sivilce, en çok Batı toplumlarında gözlemlenen bir bulgudur. Araştırmacılar, bu çalışmaya Papua Yeni Gine'den bin 200 kişiyi, Doğu Paraguay'dan ise 115 kişiyi dahil etmişler ve katılımcılar arasında tek bir sivilceye dahi rastlamamışlar. Bu ülkelerdeki en temel besin kaynaklarının kendi yetiştirdikleri taze sebzeler ve yağsız et olduğu görülmüş.



HAMBURGER DE YAPIYOR

Aynı genetik haritaya sahip fakat Batı ülkelerinde yaşayıp rafine karbonhidrat, doymuş yağ ve diğer işlenmiş gıdaları tüketen insanlarda sivilce görülmüş. Tabii ki çevresel faktörlerin etkisini yok sayamayız fakat buradaki en önemli suçlunun yiyecekler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hamburgerci mutfağında çalışan işçilerde 'hamburgerci sivilcesi' olarak adlandırılan bir tip sivilceye sıklıkla rastlanır. Bu sivilce tipi, genellikle uzun saatler boyu açık fritözün başında çalışanlarda gözlemlenir. Ancak bu duruma, uzun süre maruz kalınan kızartma yağı değil iş arasında kaçamak yenen işlenmiş karbonhidratlar sebep olur! Omega-3 yağ asitleri, A, C, E vitaminleri, renkli meyve-sebzelerde bulunan antioksidanlar ve yeşil çayın cilt üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmayla, sivilceli bireylerin süt ürünlerinden yoksun ve düşük glisemik indeksli beslenme şekline altı ay süreyle devam etmelerinin, sivilcelerini tedavi ettiği gösterilmiştir.



ÇİKOLATA SİVİLCEYİ TETİKLİYOR

YAPILAN bir araştırma, çikolata ve sivilce oluşumu arasındaki bağı tıp literatürüne eklemiş bulunuyor. Bu araştırma, orta dereceli sivilce şikayeti olan 10-35 yaş aralığındaki 10 erkek üzerinde yapılmış. Bu gönüllülerden, şeker katılmamış ve yüzde 100 kakao içeren çikolata yemeleri istenmiş. İlk hafta hergün 350 gram çikolatayı bir seferde yemeleri, ikinci hafta ise 350 gram aynı özellikteki çikolatayı gün içerisinde bölüştürerek yemeleri öğütlenmiş. Yapılan takibin dördüncü gününde, bu 10 erkeğin yüzlerindeki sivilce sayısının, ortalama 2.7'den 13.4'e yükseldiği tespit edilmiş. Yedinci günde ise sivilce sayısı 18.2'ye ulaşmış. Araştırmacıların bulgusuna göre, bireyler ne kadar fazla çikolata tüketirse o kadar fazla sivilceye sahip oluyor.