Maske virüsün bulaşmasını önlemez

Maske kullanımı, hastalıktan korunmak için etkili bir yol değil. Maskeyi aslında enfekte kişiler virüsü yaymamak için kullanmalı

Coronavirüs, önce adını ve hemen ardından ışık hızıyla tüm dünyaya yayıldığını duyurdu. Özellikle ortaya çıktığı Çin'i hazırlıksız yakaladı. Aylar içinde binlerce kişi hayatını kaybetti. 'Bize de virüs gelmesin, aman dikkat edelim korona var, maskesiz dışarı çıkmayalım' gibi endişeleri bir kenara bırakın. Evet, çok hızlı yayıldığı ve 'yeni' bir virüs olduğu için korkutucu gelebilir. Paniğe gerek yok, alabileceğiniz bazı önlemler yeni koronavirüsten korunmanızı sağlayabilir.



DAMLACIKLAR YAYILIR



Nasıl bulaşır?

Hastalık kişiden kişiye yayılıyor. 2 metreden daha yakınınızda bulunan enfekte biri hapşırık ya da öksürük yoluyla virüsü size bulaştırabilir. Virüsün size geçmesi için kişinin yüzünüze karşı hapşırmasına da gerek yok. Hapşırık ve öksürük yoluyla havaya virüs dolu damlacıklar yayılır ve bu damlacıklar ağız, burun ya da gözlere inebilir.



Hasta olmayan biri virüsü yayabilir mi?

Hep bir kişinin hastayken başkalarına hastalık bulaştırdığını düşünürüz. Gerçek şu ki, bir kişi belirgin bir şekilde hasta olmasa da virüsü yayabilir. Özellikle yeni koronovirüs için bunu söylemek mümkün çünkü bu virüs kuluçka döneminde de yayılabiliyor.



Enfekte yüzeylere dokunarak virüs kapabilir miyiz?

Koronovirüsün sadece havada uçuşan virüs dolu damlacıklarla yayıldığını söylemek pek doğru olmaz. Üzerinde virüs bulunan herhangi bir yüzeye dokunup ardından ağız, burun veya gözlere dokunmak virüsün bulaşmasına neden olabilir.



Koronavirüs belirtileri neler?

Yeni koronavirüsün dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri, belirtilerin enfekte olunduktan yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlamasıdır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde kendini göstermeye başlar.



TEDAVİSİ VE AŞISI YOK!



Tedavisi ne?

Yeni koronovirüs hastalığını önlemek için bir aşı maalesef ki yok. Tabii çalışmaları göz ardı etmeyelim. Bilim insanları koruyucu aşı üzerinde çalışıyor ve belki de yakın zamanda hazır hale gelecek. Yeni koronavirüs için belirli bir tedavi de bulunmuyor. Virüse maruz kalan kişilere belirtilerini hafifletmek için destekleyici bakım tedavisi uygulanıyor.



EVİNİZİ SIK SIK TEMİZLEYİN

Virüsten korunmak için yapılabilecek en iyi şey maruz kalmaktan kaçınmaktır.

* Hasta insanlardan uzak durmak,

* Ağız, burun ve gözlere elimizi sürmekten kaçınmak,

* Hasta hissedildiğinde evde kalmak,

* Öksürük veya hapşırık sırasında mendil kullanmak ve mendili hemen çöpe atmak,

* Evde sık temas edilen yüzeyleri temiz tutmak,

* Elbette en önemlisi de elleri en az 20 saniye sabun ve ılık suyla yıkamak, virüsten korunmanızı sağlamada önemli adımlardır.

* Bunların yanı sıra maske kullanımı virüsün bulaşmasını önlemez. Maskeyi enfekte kişiler virüsü yaymamak için kullanmalı.