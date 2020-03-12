Koronavirüs en çok erkekleri tehdit ediyor

Bazı kişilerin virüsten fazla etkilenmelerinin nedeni; yaş ve genetiğe bağlı patojenlerden kaynaklanıyor. Cinsiyet bile etkiliyor, erkekler daha fazla risk altında

Yeni koronavirüs her ne kadar 'ölümcül' olarak adlandırılsa da, ölüm oranları Sars ve Mers ile karşılaştırıldığında daha düşük. Koronavirüs korkusu bir anda dünyayı sardı. Çin, Japonya, Güney Kore derken bir anda Avrupa'ya sıçradı ve İtalya'da kendini gösterdi. Diğer Avrupa ülkelerine yayılması uzun sürmedi. Derken Amerika'ya da ulaştı. Antarktika hariç tüm kıtaları etkiledi.



SARS VİRÜSÜ DAHA ETKİLİYDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre yeni coronavirüs 8 Mart itibariyle 101 ülkede görüldü ve toplamda 105 bin 427 vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 3 bin 583 kişi hayatını kaybetti. Ancak vermek istediğim bir veri daha var; Sars salgını verileri. Sars 29 ülkeyi etkiledi, Covid-19 ise 100'ün üzerinde. Sars'ın ölüm oranı yüzde 9.6 idi, Covid-19'un ise yüzde 3.4… Yani Sars virüsünün koronavirüsten daha yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu su götürmez bir gerçek. Bazılarının kabusu Covid-19 sınırlarımıza kadar geldi. Birçok sınır komşumuz şu sıralar virüsün daha da yayılmasını önlemeye çalışıyor. Covid-19 yeni bir virüs ve bilim insanları için gizemli. Ancak koronavirüsün birçok türü var. Bunlar kişilerde orta ile hafif şiddetlerde kendini gösterir. Çoğu insan, hayatlarının bir noktasında koronavirüs ile karşılaşır. Bilinen koronavirüsler nadiren ciddi hastalıklara yol açar. Bilim insanları, bazı bireylerin koronavirüsten daha fazla etkilenmelerinin nedeni olarak yaş ve genetiğe bağlı olabilen patojen tepkilerden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Hatta cinsiyet bile virüsten etkilenme oranı üzerinde fark oluşturuyor; erkekler kadınlardan daha fazla etkilenebiliyor. Koronavirüsün grip benzeri belirtileri, ateş, öksürük, kas ağrısı ve nefes darlığı 50 yaşını aşmış yetişkinler ve mevcut sağlık problemleri olanlarda şiddetli olarak etkisini gösteriyor. Zatürre, solunum ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme neden olabiliyor.



BİREYSEL RİSK FAKTÖRÜNÜZÜ BİLİN

KORONAVIRÜSLE mücadelede, kişilerin bireysel olarak ne kadar risk altında olduklarını bilmeleri önemli. Hatırlatmak isterim ki, koronavirüs herkeste ölümcül değil. Belirlenen vakaların yarısına yakını tedavi edilerek iyileştirildi. Virüse yakalanmamak için yapılması gerekenler defalarca kez yazıldı, söylendi. Ben de dünkü yazımda tekrar etmiştim. Bireysel olarak tüm önlemler alınsa da yaşlılar ve hali hazırda vücudunu zayıf düşüren bir hastalığı olanlar koronavirüsten en çok etkilenen kesim oluyor. Sağlıklı kişilerin hastalanma ihtimali ise daha düşük.