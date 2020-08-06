İkinci dalgaya karşı grip aşınızı yaptırın

Bazı uzmanlara göre kış aylarında ikinci bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. İkinci dalganın gelme ihtimaline karşı grip aşısı yaptırın. Grip aşısı sizi koronavirüse karşı korumaz, ancak grip nedeniyle bağışıklığınızın düşmesini engeller

Yeni normal' olarak başladığımız bu yeni dönemde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması dışarıya çıkmak, sosyalleşmek için fırsat olarak görüldü. Koronavirüs tamamen yok olmuş gibi davrananlar dahi oldu. Aslında koronavirüs ortaya çıktığından beri aramızda ve etkisi de azalmadı. Bazı uzmanlara göre kış aylarıyla birlikte ikinci bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. İkinci dalga, genel nüfusta koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi anlamına geliyor.



KIŞ AYLARINDA ARTABİLİR

Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına yeteri kadar önem vermezsek ve Covid- 19 diğer mevsimsel virüsler gibi (özellikle grip) bir yol izlerse, kış ayları geldiğinde vakalarda korkutucu bir artış yaşanabilir. Uzmanlar, geçmiş salgınları referans alarak, koronavirüsün de aynı davranışı sergileyeceği ve kış aylarında ikinci dalganın gelebileceğini düşünüyor.

İçinde bulunduğumuz süreç çoğunlukla ilk dalganın etkileri olarak görülüyor. İkinci dalganın kesin olarak gelip gelmeyeceğini ve gelirse bunun ne zaman olacağını söylemek zor. Genellikle ilk dalganın etkileri önemli ölçüde azaldıktan sonra ikinci dalga beklenir, New York'ta olduğu gibi.

İkinci bir dalgayı düşünmek, bunun stresini yaşamak bunaltıcı olabilir. Bunun yerine şu anda kontrolünüzde olanlara odaklanabilir ve kendinizi güçlendirebilirsiniz. Pandemi öncesi normale özlem duymak yerine, içinde bulunduğumuz durumun yeni normalimiz olduğunu kabullenin.

İkinci dalganın sonbahar-kış aylarında gelme ihtimaline karşı grip aşısı yaptırın. Grip aşısı sizi koronavirüse karşı korumaz, ancak grip nedeniyle bağışıklığınızın zayıflamasını veya grip ve Covid-19'u aynı anda geçirmenizi engelleyeceğinden hastaneye yatma riskinizi düşürür.

Virüsten korunmak için yaptığınız uygulamaları yapmaya devam edin. Elleri yıkamak, yüze dokunmamak, tokalaşmamak, maske kullanmak, Covid-19 belirtisi olduğunda izole olmak konularında işi sıkı tutmaya devam edin.



İKİNCİ DALGA BİREYLERE BAĞLI

Eğer ikinci bir dalga gelirse bunun ne kadar kötü olabileceğini söylemek güç. Zira koronavirüs salgını Çin'de başladığında kimse bugünkü sonuçları tahmin bile edemedi. Bundan sonraki sürece dair de tahmin yürütülemiyor, sadece bazı olasılıklar üzerinde duruluyor: İlkine benzer yoğunlukta bir dizi dalga yaşanabilir, ilkinden çok daha şiddetli olan bir dalga gelebilir ya da virüse verilen tepkilere bağlı olarak inişli çıkışlı devam edebilir.



SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANABİLİR

Öte yandan ikinci bir dalganın gelmesi grip sezonuyla çakışacağından, dünyadaki sağlık sisteminin zorlanacağı söylenebilir.

Covid-19'un nasıl devam edeceği, başka dalgaların gelip gelmeyeceği aslında dünyadaki tüm bireylerin nasıl davrandığına bağlı. Her bir birey önlem alır, iyi hazırlanırsa ikinci dalga daha küçük olacaktır.