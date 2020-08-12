Covid-19 çocukların spor yapmasına engel değil

Hem bedenen, hem ruhen çocukların ve gençlerin spor yapmaya ihtiyacı var. Virüs nedeniyle bu ihtiyaçlarını ellerinden alamayız. Önemli olan tüm tedbirleri almak ve riskin seviyesini ölçmektir

Bilim insanları, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Onlar etkili bir yöntem bulana dek de salgın sona ermeyecek. Bu da attığımız her adımın bir miktar risk taşıdığı anlamına geliyor.



RİSK ÖLÇÜMÜNÜ YAPIN

Bir süre çocukları ve gençleri evde tutmamız gerekti. Ancak onları sonsuza dek bu şekilde koruyamayız. Özellikle sporla uğraşan gençler için eve kapanmanın zorluğunu tahmin edebilirsiniz. Hem bedenen, hem ruhen çocukların ve gençlerin spor yapmaya ihtiyacı var. Virüs nedeniyle bu haklarını ve ihtiyaçlarını ellerinden alamayız. Onları gönül rahatlığıyla antrenmanlara da gönderemeyeceğimize göre bir orta yol bulmak gerekli. Önemli olan tüm tedbirleri almak ve adımımızı atarken riskin ne seviyede olduğunu ölçmek. Hatta bu yöntemi hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. Bazı filtreleme soruları ile yüksek riskli olan sporları eleyebilirsiniz:

Bu spor insanların birbirine yakın olmasını gerektiriyor mu?

Ortak kullanılması gereken ekipmanlar var mı?

Oynamayan/yarışmayan sporcular nerede ve nasıl bekleyecek?

Diğer oyuncular kurallara uymak için güvenilir yaş ve olgunlukta mı?

Takım ne kadar büyük? (Küçük grupların aksine büyük ve kalabalık grupları güvende tutmak daha zordur)

Sporculara eğitmenlik yapacak kişi ya da kişiler Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip mi?

Yöneticiler, oyuncu olmayanlara (aileler, seyirciler vs.) karşı nasıl önlemler alıyor?

Antrenmanlarda ve müsabakalarda sosyal mesafe mümkün olan en üst seviyede tutuluyor mu?

Olası riskleri yönetmek için oluşturulan planlamalar var mı?

Sporcuların seyahat etmesi gerekecek mi?

Takımda, sağlık sorunları olan yüksek risk grubunda sporcular var mı? Risk olasılığını en aza indirebilirsiniz ancak sıfırlayamazsınız. Bu durumda çözüm çocukları spordan uzak tutmak değil. Muhtemelen çocuğu yüksek risk grubunda olan ya da yüksek risk grubundaki biriyle yaşayan, virüse yakalanma ihtimali olan ve bunu diğer çocuklara yaymak istemeyen aileler, bu çözümü daha uygun görüyordur.



ÇOCUKLARA DA GÖREV DÜŞÜYOR

Tüm bu sorunlara rağmen yine de çocuğunu spora gönderecek ailelerin çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarla bazı ekstra kurallar üzerinde anlaşma sağlanabilir.

Hastaysa ya da herhangi bir belirtisi varsa evde kalmalı.

Ellerini sık sık yıkamalı ve dezenfektan taşımalı.

Spor yaparken çok zor olsa da maske kullanmalı.

Mümkün olduğunca açık hava sporlarını tercih etmeli ya da spor açık havada yapılmaya uygun olmalı.

Paylaşılan ekipman ve yüzeyleri sık sık dezenfektan ile temizlemeli.