Maskeyi takıp çıkarırken ellerinizi temizleyin!

Maskeyi doğru kullanmak, sadece ağız ve burnu kapatmakla sınırlı değil. Maskeyi takıp çıkarırken ellerin temiz olması gerekiyor. Kullanılan süre boyunca da maskeye dokunulmamalı

Salgının başından itibaren bir türlü aşamadığımız bir durum var. Bazılarımız maskeleri doğru kullanmayı bir türlü beceremiyor. Dünyadaki tüm sağlık kuruluşları, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ısrarla maske kullanılmasını önermeye devam ediyor. Ancak nedendir bilinmez, maske, insanlara dayatılan bir zorunluluk muamelesi görüyor. Maskeyi doğru kullanmayanlar bir yana, bir de toplu taşıma araçları gibi kapalı alanlara maskesiz girmek isteyip kavga çıkaranları gördük. Salgın ne zaman bitecek, aşı ya da tedavi ne zaman bulunacak henüz belirli değil. Belki de koronavirüs bundan sonra hep bizimle olacak, bunu da bilemiyoruz. O yüzden herkes maske kullanmayı alışkanlık haline getirmeli. Maskeyi doğru kullanmak sadece ağız ve burunu kapatmakla sınırlı değil. Maskeyi takıp çıkarırken ellerin temiz olması gerekiyor. Kullanılan süre boyunca da maskeye dokunulmamalı. Maske nefes almaya engel olmadan yüzün yanlarına tam olarak oturmalı. Bazen maskeyi çıkarma ihtiyacı duyuluyor ki bu oldukça yaygın. Bu durumda maskenin çene altında değil de nasıl muhafaza edileceğine değineceğim. Öncelikle herhangi bir şekilde belirtiniz olmasa bile eğer Covid-19 ile enfekteyseniz öksürüp hapşırmanıza gerek kalmadan konuştuğunuzda bile ağzınızdan veya burnunuzdan solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Etrafınızdakileri riske atmış olursunuz. Bir diğer nokta kullanılan maskenin temiz olması. Maskeyi hareket ettirmek için dokunmanız gerekir ki, dışarıda olduğunuzda kontamine bir yüzeye temas etmiş olmanız mümkündür ve virüsü tam da istediği yere kendi elinizle taşıyabilirsiniz. Sonuçta ağır bir bedel ödeme ihtimali varken hiçbir şey şansa bırakılmamalı.



YANINIZA PLASTİK POŞET ALIN



Kalabalık alanlarda her ne sebeple olursa olsun maskenizi çıkarmamalısınız.

Maskeyi çıkarmadan önce ellerinizi sabunlu suyla yıkayın, yıkayamazsanız dezenfektan kullanın.

Maskenin yüzeyine dokunmadan kulak halkalarından çıkarın.

Dışarıda maskenizi çıkarma ihtimaline karşı yanınıza plastik poşet alın.

Temiz poşet yoksa maskenizi mümkün olabilecek en güvenli yere koyun.

Maskenizi tekrar takacağınız zaman ellerinizi yeniden su ve sabunla, eğer yoksa dezenfektan ile temizleyin.