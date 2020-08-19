Sürü bağışıklığı imkansız olabilir

Covid-19’a karşı sürü bağışıklığı olup olmayacağı yakından takip edilen bir konu. Uzmanlara göre sürü bağışıklığı oluşması bir yana, bu duruma yakın bile değiliz

Koronavirüse karşı bağışıklık oluşup oluşmayacağı üzerine uzmanların çalışmaları devam ediyor. Amerikalı bilim insanlarının şu ana kadar elde ettikleri sonuçlara göre, sürü bağışıklığına hâlâ çok uzağız. Hatta çalışmalar gösteriyor ki, Covid-19'a karşı gelişen antikorlar sadece birkaç ay kalıcı oluyor. Bu sebeple uzmanların şu ana kadar söyleyebildiği tek şey, bireysel korunmaya önem vermek; yani maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve elleri sık sık yıkamak. Covid-19 ile enfekte olanların sayısı arttıkça sürü bağışıklığına bir adım daha yaklaşıldığı düşünülebilir. Ancak uzmanlara göre bir toplumda sürü bağışıklığı oluşabilmesi için nüfusun yüzde 60'dan fazlasının enfekte olması gerekiyor. Dünya genelinde her ne kadar vaka sayıları artsa da, virüsün en yoğun tahribata uğrattığı yerlerde bile sürü bağışıklığı görülmüş değil. Araştırmalara göre çok az yerde antikor seviyeleri yüzde 20'nin üzerinde. Büyük kayıplar veren, virüsün kontrolsüz ilerlediği İtalya'da bile bağışıklık oranı yaklaşık yüzde 13'te kaldı.



KALICI ETKİLER

İsveç bunu denedi ve komşu ülkelere göre vaka sayıları da, ölüm sayıları da katlandı. Uzmanlara göre sürü bağışıklığı sadece ölüm oranlarıyla ilgili değil. Virüsle ilgili bilim insanlarının keşfettiği yeni bilgiler, asemptomatikliğin düşünüldüğü kadar zararsız olmadığını, Covid-19'un uzun vadeli komplikasyonlara neden olabildiğini gösteriyor.



ANTİKOR KALICI OLMAYABİLİR

Covid-19'a karşı antikor tepkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 96 Covid-19 hastası üç ay boyunca takip edildi. Belirtilerin başlamasından sonraki 10-15 gün içinde enfekte kişilerde antikorların oluştuğu ve hastalığın şiddetine göre antikor seviyesinin değiştiği görüldü. Bilim insanları takipler boyunca özellikle düşük seviyede antikor geliştirenlerde, bu seviyenin git gide azaldığını raporladı. Bazı hafif vakalarda ise hiç antikor tespit edilemedi. Antikor seviyelerinin azalması yeniden enfekte olmaya kapıyı aralasa da, virüsün yakın zamanda ortaya çıkmış olması nedeniyle, oluşan antikor tepkilerinin ne kadar süre kalıcı olacağı, yeniden enfekte olmayı önleyip önlemeyeceği konusuna bir açıklık getirilemiyor. Ayrıca antikorların kalıcı olmaması demek, asla sürü bağışıklığına ulaşılamayabileceği anlamına da geliyor.