Sağlığınızı dolandırıcılara kaptırmayın

‘Sağlık dolandırıcılığı’ terimini çok sık duymuyor olabilirsiniz ama sandığınızdan daha yaygın bir ağları ve çok sayıda mağdurları var. ‘Mucizevi’ iddiasıyla sunulan, kilo vereceğinizi veya gür saçlara sahip olacağınızı iddia eden farklı birçok ürün sadece paranızı değil sağlığınızı da kaybetmenize yol açabilir

Günümüzde sosyal medyada vakit geçirmeyen kimse yok. Bazıları saatlerini sosyal medyada gezinerek harcıyor. Bu durum, dolandırıcıların tuzak kurmaları için mükemmel bir alan oluşturuyor.

Sosyal medyada gezinirken mutlaka 'mucize' ürünlere rastlamışsınızdır. 'Kısa sürede kilo verme garantili çay', 'saç dökülmesini engelleyen ve yeni saç oluşumunu destekleyen şampuan', 'tek seansta 5 cm incelten alet', 'cilt kusurlarını anında düzelten krem'… Yabancı gelmedi değil mi? Bu tür başlıklarla karşınıza çıkan ürün reklamlarının çok ciddi bir kısmı sağlık dolandırıcılarının oyunu.







'Sağlık dolandırıcılığı' terimini çok sık duymuyor olabilirsiniz ama sandığınızdan daha yaygın bir ağları ve bir o kadar da çok mağdurları var. Bir arkadaşınızın önermesi veya ünlü birinin bu 'mucizevi' ürünlerin tanıtımını yapması güven verici olabilir. Denemekten ne zarar gelir, en kötü param boşa gider diye düşünüyor da olabilirsiniz. Sadece paranızı değil, sağlığınızı da kaybedebileceğinizin altını çizmek istiyorum.







ZARARLI MADDELER İÇERİYORLAR

Kısa sürede kesin sonuç vadeden bu tür ürünlerden bazılarının içeriğinde reçeteli satılması gereken ilaç bileşenleri bulunuyor. Hatta salmonella, kurşun gibi ağır metaller, anti-depresanlar, kan basıncı ve nöbet önleyici ilaçlar dahil olmak üzere aktif farmasötik bileşenler gibi kirletici maddeler içeren ürünler bile var.

İnternette akne tedavisinden bunama önleyici takviyelere kadar aklınıza gelebilecek her türlü sağlık sorunu için mutlaka 'mucize' bir ürün bulabilirsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre, kilo problemi, depresyon, eklem iltihaplanması ve cilt bozukluklarını önlediği veya tedavi ettiğini iddia eden ürünlere sıkça başvuruluyor. Bu tür ürünlerin etkinliğini kanıtlayacak yeterli ve kaliteli çalışma genellikle yoktur. Pazarlamacılar ürünleri cazip göstermek için iddialarını destekleyecek kanıtları rastgele seçer.

Yani yapılan 10 araştırmadan 9'u olumsuz sonuç vermişse size olumlu olan bir araştırmanın sonuçlarını göstermeyi tercih ediyorlar. Üstelik bu araştırmalar sıklıkla insanlar üzerinde değil kemirgenler üzerinde yapılan araştırmalar olduğu görülüyor.







BÜYÜK VAATLER VEREN ÜRÜNLERDEN ÖZELLİKLE UZAK DURUN

Sağlığınızı dolandırıcılara kaptırmamak için kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmelisiniz. Yüzde yüz bitkisel içerikli olduğu, hiçbir şekilde sağlığa zararı olmadığı iddia edilse bile bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka kapsamlı bir araştırma yapın ve doktorunuza danışın. Mevcut sağlık durumunuz ve varsa kullandığınız ilaçları göz önünde bulundurarak doktorunuz sizin için en doğru kararı verecektir.

Sağlık dolandırıcıları en büyük vurgunu kilo kaybı ürünleri üzerinden yapıyor. Bu ürünler genellikle aşırı iddialı ve kilo verme garantili olarak sunuluyor. Bazı kilo verme ürünleri kalp krizi ve felç riski oluşturması nedeniyle yasaklansa da maalesef farklı internet sitesi, isim ve ambalajla yeniden satılabiliyor. Kilo vermek kolay değil evet, çözümü de bir hap kullanmak veya çay içmek kadar kolay olamaz. Kilo vermekte zorlanıyor olabilirsiniz ama kolaya kaçmak sağlığınıza mal olabilir.

Ürünlerin piyasada satılıyor olması sağlık iddialarının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir ürünün gerçek olamayacak kadar iyi olduğu iddia ediliyorsa şüpheyle yaklaşın. Ünlü veya tanınmış isimlerin tanıtımlarını referans almayın, çoğunlukla nasıl bir ürün tanıttıklarının farkında olmayabiliyorlar.

Sağlık dolandırıcılarının tuzaklarında belirli bazı söylemler bulunur, ilgilendiğiniz ürün reklamlarında bu söylemler sıkça kullanılıyorsa bir kez daha düşünün. Söz konusu sağlığınız.



-HIZLI SONUÇ ALMA

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-TESCİLLİ KARIŞIMLAR

-SINIRLI SAYIDA VE BAŞKA YERDE YOK

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-ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARI

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