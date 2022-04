Bahar alerjisi dönemi başladı

Bahar ayları birçok kişi için sıkıntılı bir dönem. Polenlerin ortaya çıkmasıyla etrafınızda burnu akan, gözleri sulanan ve sürekli hapşıran birçok kişi ile karşılaşabilirsiniz. Hatta bahar alerjisi yaşayanlarda boğazdan kulaklara farklı bölgelerde belirtiler kendini gösterebiliyor fakat önlem almak mümkün...

Bahar alerjileri genellikle ağaçların tomurcuklanmaya başladığı mart ayında kendini gösterir. Ardından çiçek poleni, çimen poleni derken alerji dönemi hazirana kadar uzayabilir. Soğuk havalar geride kaldı, hava sıcaklıkları artmaya başladı. Kalın montları, çizmeleri artık kaldırabilir, açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak kar yağışı yerini polen yağışına bıraktı. Bahar alerjisi olanlar için kötü haber… Çiçeklerin açmaya başlaması, ağaçların tomurcuklanması içimizi ısıtsa da havaya saldıkları polen nedeniyle birçok kişi için sıkıntılı bir dönem. Etrafta burnu akan, sulu gözlülerle sıkça karşılaşabilirsiniz. Hatta bahar alerjisi yaşayan kişilerde yüzden boğaza, ciltten kulaklara kadar farklı şekillerde belirtiler ortaya çıkabiliyor. Maalesef bu süre 4 ayı bulabiliyor.







HER 10 KİŞİDEN 1'I BUNU YAŞIYOR

BELİRTİLERİN ALERJİ KAYNAKLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Alerji belirtilerini tedavi etmeye başlamadan önce yaşadığınız belirtilerin bahar aylarıyla birlikte başladığından emin olmanız gerekir. Örneğin tek başına hapşırmak bahar alerjisi belirtisi sayılmaz. Yıl boyunca hapşırmanıza neden olacak farklı etkenler vardır. Her bitki farklı kimyada polen yayar. Huş, meşe, akçaağaç ve karaağaç polenleri bilinen en yaygın tetikleyiciler arasında. Alerjik bir bünyeniz varsa ve polen soluduysanız, bağışıklık sisteminiz beyninize sinyal yollayarak polen partiküllerini dışarı atmasını söyler. Bu sebeple sürekli hapşırırsınız.







TIKANIKLIK OLUŞUYOR

Bahar alerjileri genellikle burun akıntısına ve sinüslerden boğaza kadar ilerleyen mukus akıntısına neden olur. Bu durum da özellikle sabahları görülen öksürüğe ve hatta boğaz ağrısına neden olabilir. Alerjiler için kullanılan ilaçlar çoğunlukla bu belirtilerin düzelmesine yardımcı olur. Alerjik bünyelerde vücut, polenleri istilacı olarak görür ve tespit edildiğinde histamin olarak adlandırılan kimyasallar salınır. Gözlerde şişme, iltihaplanma, sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerin ortaya çıkması da histamin salınımıyla başlar. İltihaplanmayla birlikte burunda ve gözlerde ortaya çıkan tıkanıklar sinüs baş ağrılarını da beraberinde getirebilir.



BAHAR ALERJISI CİLDİ DE ETKİLİYOR

BAHAR alerjileri sadece hapşırmaya ve göz problemlerine neden olmaz, cildi de etkileyebilir. Bu dönemlerde cildin kurumasına ve kaşınmasına neden olan egzama ortaya çıkabilir. Genellikle bebeklikte gıda alerjileri nedeniyle ortaya çıksa da yaş ilerledikçe polen, küf, toz akarları veya evcil hayvanlardan kaynaklı bakteriler egzama oluşumunu tetikleyebilir. Çoğu kişi bu durumu çocukluk döneminde atlatır ancak ortalama yüzde 3'ü yetişkinlik döneminde etkilenmeye devam eder.



KULAKLAR DA SAVUNMASIZ

Yüzünüzü herhangi bir şekilde polenlerden korumanız pek mümkün değildir. Belirtilerin ilk olarak gözlerde ve burunda görülmesi de bu yüzdendir. Aynı şekilde kulaklar da polene karşı savunmasızdır. Yani kulaklarınızda kaşıntı ve tıkanıklık oluşuyorsa bunun sorumlusu da yine polendir. Belki daha önce hiç duymadınız ama meyve yemek de bahar alerjisi belirtilerini tetikleyebiliyor. Bazı meyvelerin polenle aynı kimyasal yapıya sahip olmaları nedeniyle aldığınız bir ısırık kulaklarda kaşıntı, ağız çevresinde şişlik ve cilt kaşıntılarına neden olabilir. Elbette polen alerjisi olan herkeste polen gıda alerjisi sendromu adı verilen bu durum görülmez. Böyle bir sorun yaşıyorsanız meyveleri pişirip tüketerek polen gıda alerjisi sendromunu atlatabilirsiniz. Hangi meyvenin hangi polenle bağlantılı olduğunu bilmeniz de işinizi kolaylaştırır. Muz, salatalık, kavun ve kabak yakupotu poleni; elma, badem, havuç, kereviz, kiraz, fındık, kivi, armut ve erik huş poleni; kereviz, kavun, portakal, şeftali ve domates ise çim poleni ile benzer kimyasal yapıya sahiptir.