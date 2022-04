Horlamak sadece gürültüden ibaret değıl

Bazı insanlar doğuştan dar bir havayoluna sahip oldukları, bazıları ise kilo aldıkları için horlarlar. Yumuşak damak ve çevresindeki dokular gevşediğinde kendini gösteren horlama, genel sağlığınız yerindeyse üzerinde durmanız gereken bir sorundur! Horlamanızın nedeninin altında uyku apnesi, sinüzit, solunum yolları iltihaplanması yatıyor olabilir

Horlamak, nefes alıp verirken oluşan hava akımının ağzın arkasındaki yumuşak dokulardan geçtiği sırada titreşmesiyle ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu ses, uyku sırasında nefes alıp vermekte zorlandığınıza dair sinyal vermektedir.

Her zaman söylerim, uyku sağlıklı bir yaşamın en önemli temel taşlarından biridir diye. Yetersiz veya kalitesiz uyuyorsanız hem fiziksel olarak hem de zihinsel sağlığınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Kötü bir gece uykusu, ertesi gün kendinizi bitkin ve mutsuz hissetmenize neden olan bir etkendir.

Kaliteli uykunun baş düşmanlarından biri olan horlama, kişinin kendisini olduğu kadar eşi için, hatta bazen başka odalarda uyuyanlar için bile çok rahatsız edici boyutlara kadar ulaşabilir. Bazı kişiler her uykuda bazıları ise zaman zaman horlarlar. Ancak çoğu kişi horlamanın neden kaynaklandığıın üzerinde durmaz ve normal bir durum olduğunu düşünür.







BELİRTİLERE DİKKAT!

Yalnız uyuyanlar için ise, horlayıp horlamadıklarını bu belirtileri takip ederek anlamak mümkündür:

Uyku sırasında solunum durmaları

Gündüzleri uykulu olma

Konsantrasyon zorluğu

Sabahları yaşanan baş ağrısı

Uyanıldığında hissedilen boğaz ağrısı

Huzursuz uyku

Geceleri nefes nefese kalma veya boğulma hissi

Yüksek tansiyon

Geceleri göğüs ağrısı







İLAÇ KULLANIMI ETKEN

Bazı insanlar doğuştan bir şekilde dar bir havayoluna sahip olduğu için, bazıları ise kilo aldıkları için horlar. Yine de çoğu zaman, yumuşak damak ve çevresindeki dokular gevşediğinde sürekli horlama ortaya çıkmaktadır. Bu dokuların gevşemesi çoğunlukla yaşam tarzı ve alışkanlıklara bağlı olarak kendini göstermektedir. Bunlar arasında alkol kullanmak, uyku ilacı veya benzer etken maddeli ilaçlar kullanmak ve önceden var olan sağlık koşulları ağız kaslarını gevşetebilmektedir. Tıkanıklık, sinüzit veya rinitin neden olduğu solunum yollarının iltihaplanması da titreşim için fırsat yaratan koşulları sağlar ve bu yüzden hasta olduğunuzda horlayabilirsiniz.







DOĞAL YÖNTEMLERİN YAN ETKİSİ OLABİLİR

Daha iyi uyku, daha iyi sağlık, daha iyi bir yaşam demektir. İyi uykuya ulaşmak herkes için her zaman kolay olmuyor. Bunu sağlamak için doğal kabul edilse bile çeşitli yöntemlere başvurmaya başladıysanız bu durum bir uzmanla konuşmanız gerektiğine işaret ediyor.

Daha iyi bir uyku için doğal ürünler gevşemeyi artırarak uykuya neden olabilir. Bununla birlikte, bu doğal uyku yardımcılarının hepsinin arkasında kapsamlı araştırmalar bulunmuyor, yani sizde işe yarayıp yaramayacağı belirsizdir. Doğal çözümlerin yan etkileri olabilir. En çok karşılaşılanı, ertesi gün artan uyuşukluktur. Bir şey denemeden önce doktorunuzla konuşun ve aldığınız diğer ilaçlarla olası etkileşimlerin bilincinde olun.







KALİTELİ UYKU İÇİN İPUÇLARI

Dürten veya dürtülen kişi olmanız fark etmez, kesintisiz ve kaliteli bir uyku için yararlanabileceğiniz bazı ipuçları bulunuyor.

Sırtüstü uyurken yer çekimi nedeniyle dil havayolunu tıkayabilir ve bu da horlamaya neden olur. Yan yatmayı deneyin.

İdeal bir kiloda kalmaya çalışın. Kilo alımı havayolunun daralmasına ve dolayısıyla horlamaya neden olabilir.

Gün içinde küçük molalar vererek dinlenin. Aşırı yorgunluk, vücudun doğrudan, uykunun daha derin evrelerine geçmesine neden olur ve bu durum da beraberinde daha ağır horlamayı getirir.

Evcil hayvanınız varsa hava temizleyici kullanın. Evcil hayvanlarınızı çok sevseniz de tüyler sizin için aynı duyguyu beslemez.

Alerji veya sinüzit problemi yaşıyorsanız sinüs durulama işlemi horlamanızın azalmasına yardımcı olabilir.

Bazı uyku izleme uygulamaları da horlamayı anlamanıza ve ayarlamalar yapmanıza yardımcı olabilir, size bir başlangıç noktası verebilir.

Oksijen kaynağını kesen, beyin dalgalarında problem oluşturan ve kaliteli uykuyu engelleyen solunum bozukluklarıyla kendini gösteren uyku apnesi milyonlarca kişiyi etkiliyor. Tüm bu çözümleri daha önce denemiş ve hâlâ kaliteli bir uykuya erişemediyseniz doktora görünmenin ve uyku apnesi değerlendirmesinin zamanı gelmiş demektir.

Uyku apnesi tedavi edilmezse sadece horlamakla kalmaz, kalp krizi, felç, anksiyete ve depresyon gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Genel sağlığınız yerindeyse ve gece uykunuzda horluyorsanız artık horlamayı görmezden gelmeyin ve mutlaka doktorunuza danışın.