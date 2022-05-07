Gece terlemelerini ciddiye alın

Terlemenin genellikle vücut sıcaklığına etki eden faktörlere bağlı olduğu düşünülse de her zaman durum böyle olmayabiliyor. Özellikle gecenin bir vakti ter içinde uyanmanın normal bir durum olduğunu söylemek zor. Geceleri şiddetli terlemenin altında yatan nedenler arasında menopozun yanı sıra kalp problemleri, iltihaplanma, hormonal dengesizlikler ve kanser olabilir

Kadınlarda menopoz öncesi terleme ve sıcak basmalarını araştıran uzmanlar, belirtileri yaşayanların yaşamayanlara göre 2 kat daha fazla kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği riskine sahip olduğunu buldu.

Vücudun normal sıcaklığı 36.6 derece civarında seyreder. Bir kış günü montsuz dışarı çıkarsanız soğumaya başlayan vücut titreyerek ısı üretmeye çalışır. Sıcak bir günde yürürseniz ya da güneşte oturursanız ısınan vücut bu kez de terleyerek serinlemeye çalışır.

Terlemenin genellikle vücut sıcaklığına etki eden faktörlere bağlı olduğu düşünülse de her zaman durum böyle olmayabiliyor. Özellikle gecenin bir vakti ter içinde uyanmanın normal bir durum olduğunu söylemek zor.







KAN AKIŞINI HIZLANDIRIR

Gece terlemeleri, sıcaklık kontrollü bir odada derin uykuda olunmasına rağmen egzersiz yapmış veya sıcak bir ortamdaymışçasına vücut sıcaklığının artmasından kaynaklanır. Vücut sıcaklığı arttıkça kalp atış hızı da artar ve kan damarları genişleyerek ısının vücuttan atılmasına yardımcı olmak için cildin yüzeyine kan akışını hızlandırır. Sonuç olarak terleme başlar. Bu terleme hafif ya da yoğun olabilir. Terleme sonucu vücut soğudukça da genellikle titreme başlar.

Gece terlemelerinde çoğunlukla suçlu, beynin vücut sıcaklığını düzenleyen kısmı olan hipotalamusla uğraşan değişen hormonlardır. Bu sıcaklık düzenleme merkezindeki sinyal alıcıları östrojen tarafından kontrol edilir. Kadınların büyük çoğunluğunun menopoz öncesinde terleme ve sıcak basmaları yaşamalarının nedeni de tam olarak budur. Ancak bu merkez serotonin ve norepinefrin gibi diğer hormonlardaki dalgalanmalara da duyarlı olduğundan bu hormonlardan herhangi birinde değişiklikler meydana geldiğinde, hipotalamusun dengesi şaşar. Vücut sıcaklığının çok yüksek olduğunu zanneder ve terlemeyi tetikler. Vücut yaşlandıkça hipotalamusun çalışması daha az stabil hale gelir, bu da vücudun sıcaklık sinyalini daha sık yanlış anlaması demektir. Yani yaşlandıkça gece terlemeleri yaşama olasılığı artar.







Menopoz öncesi terleme ve sıcak basmalarını araştıran uzmanlar, bu sorunla karşı karşıya kalan kadınların iki kat daha fazla kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği riskine sahip olduğunu buldu. Araştırmada kalıcı sıcak basması yaşayanların yüzde 77 oranında daha yüksek riske sahip olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu durumun nedeni iltihaplanmayla ilgili olabilir.

Zira gece terlemelerinin ve sıcak basmalarının vücuttaki inflamatuar reaksiyonlarda artışa neden olduğunu ve inflamasyonun kalp hastalıkları da dahil olmak üzere bir dizi hastalığın temel nedeni olduğunu biliyoruz. Belirtilerinizin farkında olup doktorunuza doğru aktarmanız ciddi kalp sorunlarını engellemenize ve karşılaşılabilecek diğer sorunlar için tetikte olmanıza fayda sağlar.







ŞEKER VE ALKOLDEN UZAK DURMAK ŞİKAYETLERİ AZALTIYOR

Elbette gece terlemelerinin tek nedeni menopoz değildir. Bağışıklık sisteminin bir tür enfeksiyonla savaş halinde olması vücut sıcaklığını yükseltir. Genellikle ateşle birlikte titreme görülür. Bu durumda da yine vücut sıcaklığı yükseldiği için terleme oluşur.

Stres ve kaygı bozukluğu durumları hormonların dengesini bozar. Hormonlar vücut ısısının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Güçlü duygular yaşadığınızda mesela korktuğunuzda kalbinizin nasıl hızlı atmaya başladığını, nefesinizin kesildiğini ve yüzünüzün kızarmaya başladığını düşünün. Vücut bu tür stres faktörleriyle karşılaştığında kalp hızında, metabolizmada ve vücut sıcaklığında değişiklikler görülür. Bu da vücudun tam olarak dinlenmesini ve uyurken kendini düzenlemesini daha da zorlaştırır.







HORMONLAR ETKİLİ ROL OYNUYOR

Tiroid hormonu da vücut ısısının düzenlenmesinde rol oynadığı için tiroid bezi sorunları gece terlemelerinin bir başka nedeni olabilir. Tiroid hormonunun yetersiz üretimi yani hipotiroidizm muhtemelen her zaman üşümenize neden olurken, çok fazla tiroid hormonu üretimi yani hipertiroidizm genellikle ısıya karşı hassasiyete ve gece terlemeleri de dahil olmak üzere aşırı terlemeye neden olur.

Beslenme şeklinin vücudun enerji için kullandığı glikoz üzerinde etkisi vardır. Glikozun çok yükselmesine neden olan bir şey yediğinizde veya içtiğinizde tetikleyiciyi başlatmış olursunuz. Kan şekeriniz saatler sonra çok düşer. Daha sonra vücut aşırı adrenalin üretir ve bu da terlemeye neden olur. Kan şekeriniz normale döndüğünde terlemenin de durması gerekir. Gece terlemesinden şikayetçi olanların yüzde 90'ı şeker ve alkol tüketimini kestiğinde bu sorundan da kurtuluyor.



KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Ağrı, osteoporoz, depresyon, anksiyete veya tiroid sorunları için kullanılan bazı ilaçlar da gece terlemelerine neden olabiliyor. Bunun nedeni de yine ilaçların hormon seviyelerine etkisi. Öte yandan gece terlemeleri lösemi, lenfoma, kemik ve karaciğer kanseri gibi kanserlerin erken bir belirtisi de olabilir. Uzmanlar bu kanser türlerinin neden gece terlemelerine neden olduğundan emin olmamakla birlikte vücudun kanserli hücrelerle savaşmak için bir bağışıklık tepkisi göstermesi olabileceğini düşünüyorlar. Gece terlemeleri bir kanser belirtisi olduğunda, muhtemelen şiddetli olacağını, yüksek ateş, açıklanamayan kilo kaybı ve başka belirtilerle birlikte görüleceğini unutmayın.