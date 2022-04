Bahar nezlesi psikolojiyi etkiliyor

Bahar nezlesi, eğer polene alerjiniz yoksa soğuk algınlığında olduğu gibi ateş ve burun akıntısı ile kendini göstermiyor. Bahar nezlesinin genellikle çoğu kişi tarafından fark edilmeyen birçok belirtisi bulunuyor

Bahar aylarında polen alerjisinden farklı olarak soğuk algınlığına benzeyen belirtiler yaşayabilirsiniz. Belki yaşadınız ya da yaşıyorsunuz ve havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesi nedeniyle üşüttüğünüzü düşünüyorsunuz. Aslında bunun adı bahar nezlesi olabilir. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir psikolojiniz varsa bunu mevsime bağlayabilirsiniz. Bahar ayları alerjilerin yanı sıra öngörülemeyen dalgalı bir ruh hali ve enerji düşüklüğünü de beraberinde getirir. Mevsimsel değişikliklerin ruh halimizi ve davranışlarımızı nasıl etkilediğine dair çok sayıda araştırma var. İnsanlar genelde güneşli bir bahar gününde dışarıda ne kadar çok zaman geçirirse ruh halleri de o kadar iyi olur. Daha sıcak geçen yaz aylarında ise iyi ruh hali durumu azalır.



MELATONİN ETKİLENİYOR

Araştırmacılar, ruh hali ve duygu durumu gibi davranışsal dürtülerin mevsimsel bir model izlediğini ortaya koydu. İnsanlar ve hayvanlar günlerin uzunluğunu biyolojik saatleri sayesinde ölçüp mevsimleri takip edebiliyor. Söz konusu biyolojik saat melatonin hormonunun salınımıyla bağlantılıdır. Melatonin hormonu yalnızca karanlıkta ve loş ışıkta salınır. Bu hormonun salınımının süresi kış aylarında en yüksek seviyedeyken, bahar aylarında kısalan gecelerle azalmaya başlar. Bahar aylarında enerjimizdeki artışın sebebinin de bu durumla bağlantılı olduğu düşünülüyor.







BAHARDA SEROTONİN ARTIYOR

Gün ışığının iki tür etkisi vardır. İlki, günün başladığını haber verir ve bedeni dünya ile senkronize tutar. İkincisi, ışık insanları daha az depresif ve daha uyanık halde tutar, bilişsel olarak görevlerin daha iyi işleyebilmesine olanak sağlar. Daha fazla gün ışığı beyinde ruh halini etkileyen sinyaller bırakır. Günler uzamaya başladığında beynin ilgili bölümlerinde serotonin artışı görülüyor. Kış aylarında serotonine aç kalan alıcı nöronlar, bahar aylarında ruh halinin düzenlenmesi için önemli olduğu bilinen bu nörotransmiterle dolup taşıyor.



ENERJİ PATLAMASI YAŞAYABİLIRSİNİZ

HAVALARIN ani değişiklik göstermesi, bizi etkiler. Değişikliğin vücudumuzdaki etkileri yüzünden soğuk algınlığı yaşadığımızı düşünebiliriz ama belki de bahar nezlesi ile karşı karşıyayızdır. Adı 'bahar nezlesi' olsa da ateş, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtileri yaşamazsınız. (Tabii polen alerjiniz yoksa) Bahar nezlesi daha çok fiziksel belirtilerle kendini gösterir. Bu, tıbbi olarak kategorize edilmemiş ancak uzmanlar tarafından kabul gören bir durumdur.







İŞARETLERE DİKKAT EDİN

Elbette bahar nezlesi olduğunuzu anlayabileceğiniz bazı işaretler bulunuyor. Ancak bu işaretler olumsuz olmadığı için fark etmemiş olabilirsiniz. Bu işaretlerden ilki ani gelen enerji patlamalarıdır. Yemek molasında dışarı çıkıp yürüme isteği ya da yürürken bir anda koşma dürtüsü içinizi sarabilir. Gerekli enerjiyi güneş size D vitamini olarak vermektedir. Beslenme şeklinizde de farklılıklar ortaya çıkar. Dürtüsel bir şekilde daha hafif beslenmeye ve taze sebze meyve tüketmeye başlarsınız. İnsanlar tipik olarak kış aylarında daha az sebze meyve yerler. Şu an her mevsim her tür sebze meyveye ulaşılabilir olsa da geleneksel olarak kış aylarında taze sebze meyve daha az bulunuyor. Ayrıca daha sıcak aylarda, daha fazla vitamin ve protein içeren daha hafif yiyecekler yeme eğilimindeyiz. İlkbaharda her zamanki saatinizde uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz ve normalde uyandığınız saatten önce uyanabilirsiniz. Çünkü fazladan güneş ışığı vücuda daha az melatonin üretmesini söylüyor.



BAHAR TEMİZLİĞİ YAPMA İSTEĞİ

Sebepsiz yere kendinizi mutlu hissediyor ve gülümserken buluyorsanız, bunlar da bahar nezlesi belirtileridir. Araştırmalar, bu durumun artan serotoninle ilgili olduğunu gösteriyor. Serotonin ruh halimizi etkiliyor ve ilkbaharda hissedilen kıpırtılarda rol oynuyor. Bahar temizliği yapma moduna girdiyseniz bu yine bahar nezleniz var demektir. Her şeyi elden geçirip temizleme isteği biyolojik bir nedenle tetiklenmese de kültürümüze derinden yerleşmiş ve bilinçaltımıza kök salmış bir durumdan kaynaklanmaktadır.