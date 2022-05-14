Yaza varissiz girmenin yolları

Bazı basit yöntemlerle bacaklarınızdaki kan damarlarını rahatlatabilir, varis oluşumunu önleyebilirsiniz. Kan akışını düzenlemek için yürüyüş ve egzersiz yapmak, gün içinde sürekli oturmamaya dikkat etmek ve varis çorabı giymek damarlar üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Böylece kanın damarlar içinde birikmesi engellenerek varisin önüne geçiliyor

Varis oluşumu yaşla bağlantılı gibi görünse de genetik yatkınlık genç yaşlarda da varise neden olabilir. Varis oluşumunu önlemek için ise bazı basit yöntemlerle bacaklarınızdaki kan damarlarını rahatlatabilirsiniz.

Bacaklarınızdaki kan damarları için durum zorlu bir mücadeledir. Kan damarları, devamlı olarak yer çekimine karşı kanı bacaklarınızdan kalbinize taşımaktadır. Yorucu görünüyor değil mi? Bazen kan damarları bu yorucu işi düzgün yapamaz ve kan ayaklara geri gider. Bu durumda kan damarların içinde birikebilir. Sonuç olarak damarlar bükülüp tıkanır ve şişmeye başlar, yani varis oluşur.



YAŞ ALDIKÇA ARTIYOR

Varis her yaştan kadın ve erkekte görülebilen yaygın bir sorundur. Göze hoş görünmemesinden öte ağrı, sızı, bacaklarda yanma ve ağırlık hissi fiziksel etkileri de vardır.







Bacaklarınızda, cilt yüzeyinin hemen altında kırmızı veya morumsu kan damarları görüyorsanız bunlar varis oluşumunun belirtileridir. Rahatsız edici seviyede olmasa da bacak damarlarının gerektiği gibi çalışmadığının bir işaretidir. Ayrıca yaş ilerledikçe yaygınlaşması ve rahatsız edici belirtilerin ortaya çıkması da muhtemeldir.



TEDAVİ GEREKEBİLİR

Varis probleminiz için doktora başvurduğunuzda tedaviye başlamadan önce bacaklarınızdaki tüm damarların incelenmesi gerekir. Yüzeysel damarlar kanın sadece yüzde 10'unu kalbe taşırken, asıl işi kasın altındaki damarlar yapar. Bu damarlar kanın yüzde 90'ını kalbe taşır. Muayenede asıl işi yapan damarların düzgün çalışıp çalışmadığı belirlenir. Sonuca ve tıbbi durumunuza göre tedaviye başlanır.

Varis tedavi edilmezse ayak bileği veya baldır üzerinde koyu renkli şişmiş bölgelerin oluşmasına neden olabilir. Hatta varis şikâyeti olan bazı kişilerde tedavisi zor olabilen ağrılı cilt ülseri gelişebilir. Ne kadar erken müdahale edilirse sorun çıkartacak komplikasyonların gelişmesini engellemek adına şansınız o kadar artar.







3 ADIMDA ÇÖZÜM

'Ailenizde varis varsa mutlaka siz de varis problemiyle karşılaşacaksınız' demek doğru bir yaklaşım değildir. Genetik yatkınlık bu rahatsızlığı kesinlikle yaşayacağınız anlamına gelmemektedir. Bazı basit yöntemlerle bacaklarınızdaki kan damarlarını rahatlatabilir ve varis oluşumunu önleyebilirsiniz.



KAN AKIŞINI HIZLANDIRIN

Aktif olun. Varis oluşumunu önlemek için alabileceğiniz en iyi önlem aktif bir yaşam tarzı edinmektir. Özellikle yürüyüş yapmak, kanın düzgün bir şekilde akmasını sağlayan baldır kası kasılmalarını artırır. Bu kaslar damarlar için kalp gibi hareket eder. Düzenli egzersiz yapmak varis oluşumuna katkısı olan fazla kilo problemini önlemek için de ideal bir yöntemdir.

Bacaklarınızı dinlendirin. Bacaklarınızı dinlendirmekten kasıt oturmak değildir. Gün içinde fırsat buldukça bacaklarınızı yukarı kaldırarak, damarlar üzerindeki baskıyı hafifletebilir ve kan akışının düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.

Varis çorabı kullanın. Varis çorabı kanın daha rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde bacakları hafifçe sıkar. Her çeşit ve renkte bulunan bu çorapları eczanelerde bulabilirsiniz.







AMELİYATTAN SONRA VARİS ÇORABI GİYİN

Varis tedavisi yöntemlerinden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Varisin yoğunluğuna, kan damarlarının durumuna ve kişinin tıbbi geçmişine bağlı olarak değişebilen, çoğunlukla basit operasyonlarla farklı tedavi seçenekleri mevcut.

Varis tedavisi için yapılan operasyonlarda genellikle varisli damarlar bir nevi iptal edilir. Bu damarların taşıması gereken kan daha derin damarlara kaydırılır. Bu damarlar fazladan gelen kanı taşıyabilecek kapasitededir. Ancak operasyon sonrası damarların artan iş yüklerine uyum sağlama aşamasında varis çorabı giyilmesi süreci desteklemeye yardımcı olur. Aksi taktirde istenmeyen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

İyileşme sürecinin ardından varis çorabı giyilmesine gerek kalmaz. Tabii yeni varisli damarların oluşmasını önlemek isterseniz durum değişir. Genetik yatkınlığınız varsa ve dikkat etmezseniz aynı süreçleri baştan yaşayabilirsiniz.