PYD'nin elebaşlarından Mazlum Kobani, adını burada anmak istemediğim muzır bir neşriyata röportaj vermiş. Temel meselesi Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyon başlatma ihtimali. Endişeli olduğu anlaşılıyor. Ve aslında bu röportajda etrafa çeşitli mesajlar vermek istediği açıkça seziliyor.

Daha önceki operasyonlarda asıp kesen, sonra etekle kaçan bir örgütün elebaşı olarak bu kez kendisinde aynı güveni göremedim. Aksine bütün değerlendirmesi, başka güçlerin kendilerini koruyup korumayacağı varsayımlarına dayanıyor. Umudunu açıkça Amerika'ya, Rusya'ya ve CHP'ye bağlamış. Gerçi Amerika konusunda endişeli ve Rusya'yı da yeterli bulmuyor. Ama CHP'den daha umutlu olduğunu söyleyebilirim. O nedenle de daha çok CHP'ye mesaj vermiş.

Amerika konusunda endişeli olduklarını zaten biliyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Suriye'den de bütünüyle çekilmesi ihtimali PYD'nin aklına geldikçe etekleri tutuşuyor. Gerçi Amerikalılar çeşitli taahhütlerde bulundu ama adı üstünde Amerika, pek güven olmaz. Yarın öbür gün haber vermeden çekip giderlerse PYD kabak gibi ortada kalır.

Bunun farkında olan teröristbaşı, Rusya'ya inceden mesaj veriyor. Esad'la anlaşabileceklerini, tek beklentilerinin özerklik olduğunu falan anlatıyor. Ruslar kendilerine bir garanti vermemiş. Ruslar ayrıca Türkiye'nin çok kararlı olduğunu da aktarmış. Ama doğrudan Türkiye'nin yapmadığı, daha çok Özgür Suriye Ordusu'nun yapacağı bir harekâttan şüpheleniyor. Ruslar da kendisine beklediği garantiyi vermemiş.

Durum böyle olunca teröristbaşı da mesajlarını daha çok CHP'ye yönlendirmiş. Herhalde kendisine en yakın CHP'yi buluyor olsa gerek. Ne de olsa CHP'nin HDP'ye mecbur olduğunu biliyor.

CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesinden memnun olmuş ve cesaret almış. Not da vermiş CHP'ye. "İyi bir başlangıç" demiş. Hatta açık açık davet etmiş CHP'yi. Öyle ya CHP'liler bu sıra Türkiye'nin ne kadar düşmanı varsa hepsini ziyaret ediyor. Yakın zamanda bu teröristin de ayağına giderlerse hiç şaşırmayın. O kadar da uzun boylu demeyin. Görün, bakın daha neler olacak?