Aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. İYİ Parti, küfürbaz vekiline sahip çıkıyor. Grup başkanvekilliğinden göstermelik olarak istifa etti, ancak parti kendisi hakkında doğru düzgün bir disiplin mekanizması bile çalıştırmayacak gibi görünüyor.

Partinin içinde milliyetçilik kimliğini sürekli vurgulayan yetkili isimlere bakarsanız olup biteni daha iyi anlarsınız. Bir ikisi açıktan iktidara sataşarak hedef saptırma denemesi bile yaptı. Bazıları da sırra kadem bastı. Her gün televizyonlarda milliyetçi tiratlar atan İYİ Partililer nedense bu sıralar ortada yok. Akşener'den tık yok. Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetini bile anlayışla karşılayacak kadar kibar olan Akşener, nedense vekilinin küfürbazlığı hakkında tek ses etmiyor.

Mesele sadece çıkıp birilerine had bildirme meselesi değil. İYİ Parti'nin sorunu çok daha derinlerde. Benim gördüğüm kadarıyla partinin bunca zaman zarfında kazandığı tek kimlik, CHP'ye payanda olmaktan öteye geçmiyor.

Israrla söylüyorum. Bunu da bir hakaret olsun diye kullanmıyorum. Tam tersi, uzun süredir gözlem yapıyor ve anlamaya çalışıyorum. Kurulduğu günden itibaren birçok şaibeyle anıldı. Zaten MHP'den kopuş sürecinde yaşananları unutmak mümkün değil. FETÖ'cü savcılar eliyle MHP'ye yapılan bir operasyonun ardından ortaya çıkmış olması, partinin nasıl bir tasarım ürünü olduğunu düşündürüyor. Bu söylediğimi aşırı şüpheci ve suçlayıcı bulabilirsiniz. Diyelim ki, bir tasarım değil. Gelin o zaman, izlediği siyasete ve ürettiği sonuca bakalım.

İYİ Parti, bırakın ülke adına, kendi adına bile herhangi bir başarı üretebildi mi? Kendi çizgisini savunmada bir ısrar gösterdi mi? Ben hatırlamıyorum. Yaptıkları siyasetin sonuçlarına bakacak olursanız, CHP'yi desteklemekten ibaret olduğunu görürsünüz. Bir tek şehir belediyesi kazanamadılar. Ama CHP'ye kazandırdılar. Bunu da hiç sorun etmiş gibi görünmüyorlar.

2023 seçimleri için de durumun farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdiden CHP ve HDP'nin beklentilerinin daha fazla ön plana çıkarıldığını görüyoruz.

Ben de bu nedenle İYİ Parti'nin bu ittifakta iki misyonu olduğunu düşünüyorum. Birincisi CHP'ye kazandırmak. Normalde sağ seçmenin CHP'ye vermeyeceği oyu İP yoluyla toplamak istiyorlar. İkincisi, CHP-HDP ittifakını gizlemek. Bakmayın resmiyette CHP-İP ittifakı olarak gösterildiğine. İYİ Parti bir paravan işlevi görüyor. Milliyetçi söylem, HDP ve CHP'nin hizmetine kurban ediliyor.

Bunu yaparken de çok basit bir yöntem takip ediliyor. Partinin içerisindeki milliyetçi geçmişe sahip insanlar araçsallaştırılıyor. Onlar sahneye sürülüyor. Arkada başkaları ittifak ilişkilerini inşa ediyor. O nedenle rezalet ne olursa olsun üstünü örtmeye devam edecekler. Her geçen gün daha da net bir görüntü çıkıyor karşımıza. Halbuki söylediklerimizin aksini ispat etmek ellerinde. Çıkarlar ortaya, koyarlar tavırlarını, biz de saygıyla karşılarız. Ama o zamana kadar lütfen boş yapmasınlar.