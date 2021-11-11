Video Haber Hasan Basri Yalçın | PYD’nin umudu Amerika, Rusya ve CHP
Hasan Basri Yalçın | PYD’nin umudu Amerika, Rusya ve CHP

Hasan Basri Yalçın | PYD’nin umudu Amerika, Rusya ve CHP

11.11.2021 | 16:17

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Hasan Basri Yalçın'ın 11.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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