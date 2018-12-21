Dünyanın ve varlığın sonu olan kıyametin kopuşunu Yüce Allah surelerde şöyle anlatıyor:

Zilzal Suresi

Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğradığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan; 'Ona ne oluyor' dediği zaman. İşte o gün yer, kendi haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. (Zilzal, 1-6)

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Gök yarıldığı ve Rabbine boyuneğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileriatıp boşaldığı zaman. (İnşikak1-4)Gök yarıldığı zaman. Yıldızlarsaçıldığı zaman. Denizler kaynayıp fışkırtıldığızaman kabirlerin içindekilerdışarı çıkarıldığı zaman. (İnfitar, 1-4)Güneş dönüldüğü zaman. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman. Dağlar yürütüldüğü zaman. Gebe develer salıverildiği zaman. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman. Denizler kaynatıldığı zaman. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. Amel defterleri açıldığı zaman. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman. Cehennem alevlendirildiği zaman. Cennet yaklaştırıldığı zaman. (Tekvir, 1-13)Kıyamet gününe yemin ederim(günahlarından ötürü kendini) kınayannefse de -yemin ederim ki (diriliphesaba çekileceksiniz). O kıyametgünü ne zaman? diye sorar. Gözlerkamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü,güneş ve ay bir araya getirildiğizaman o gün insan 'kaçış nereye'diyecektir. (Kıyame, 1-10)Vuran, çarpan, yürekleri hoplatanbüyük haber, felaket. Nedir bufelaket, vuran çarpan felaket. Bu felaketinne olduğunu sen ne bileceksin! O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. (Karia, 1-5)