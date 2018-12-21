Gençler, bizim dönemlerimizdeki zorlukları bilmedikleri için içinde bulundukları nimetin farkında değiller. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yemekhanesini ve yemek fiyatlarını görmek istedim. Dolaştım. Belki 30 çeşit yemek var. Seçmeli çoğu yemeğe de para ödemiyorlar. Yatakhaneler beş yıldızlı otel niteliğinde. Öğrencilere bütün imkânlar hazırlanmış. kıymetini bilmeliler.

Ancak insanoğlu bir türlü kanaat sahibi olamıyor. Binlerce nimet içinde en ufak bir pürüz olsa hemen isyan ediyor. Tatmin olmuyoruz. Daha da mükemmelini arıyoruz. Ama sorumluluk almaktan da kaçınıyoruz.

Topluma ve ailemize karşı sorumlulukların farkında değiliz. Yaşımız kaç olursa olsun hâlâ ailemizden fedakârlık bekliyoruz. Ama biz ailemize karşı hiç fedakâr davranmıyoruz.

Sürekli daha fazlasını istersek mutlu olamayız. Hele gençler kendilerini bu sarmaldan alamazlarsa evliliklerinde, taleplerinde, ortayı bulmalarında korkarım ki hiç huzurlu bir geleceğe kucak açamayacaklar. Evlenmek istemeyen gençlerin çoğalmasına, boşanmaların çoğalmasına bu açıdan bakınız lütfen.