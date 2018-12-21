Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağı zamanın belli olmadığını, bu konuda bir açıklama olmadığını bize bildiriyor.

Bu konuda şu ayetleri okuyabiliriz:

'De ki! (Kıyamete ait bilgi) Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.' (Mülk: 25,26)

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