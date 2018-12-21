Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağı zamanın belli olmadığını, bu konuda bir açıklama olmadığını bize bildiriyor.***
Bu konuda şu ayetleri okuyabiliriz:
'De ki! (Kıyamete ait bilgi) Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.' (Mülk: 25,26)
Sana o kıyameti soruyorlar. Ne zaman kopacak diye. Sen nereden bileceksin ki bunu. O'nun ilmi (ne zaman kopacağının bilgisi) Rabbine aittir. (Naziat, 42-44, Araf, 187, Lokman, 34)***Kıyamet
muhakkak gelecek. Ben hemen hemen onu gizliyorum ki, her can emeğiyle karşılansın. Öyleyse sakın ona (kıyamete) inanmayıp da kendi keyfine uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Sonra helak olursun. (Taha, 15-16)