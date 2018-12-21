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NİHAT HATİPOĞLU
21 Aralık 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Kıyametin zamanı belli mi?

Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağı zamanın belli olmadığını, bu konuda bir açıklama olmadığını bize bildiriyor.
Bu konuda şu ayetleri okuyabiliriz:
'De ki! (Kıyamete ait bilgi) Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.' (Mülk: 25,26)

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Sana o kıyameti soruyorlar. Ne zaman kopacak diye. Sen nereden bileceksin ki bunu. O'nun ilmi (ne zaman kopacağının bilgisi) Rabbine aittir. (Naziat, 42-44, Araf, 187, Lokman, 34)
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muhakkak gelecek. Ben hemen hemen onu gizliyorum ki, her can emeğiyle karşılansın. Öyleyse sakın ona (kıyamete) inanmayıp da kendi keyfine uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Sonra helak olursun. (Taha, 15-16)

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