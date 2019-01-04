İrbad bin Sariye (r.a.) diyor ki; Hz. Peygamber (s.a.v.)'i şöyle buyururken duydum: "Şüphesiz sizlerden benden sonra yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Siz benim sünnetime ve doğru yola iletilmiş olan dosdoğru halifelerin sünnetine azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Dişlerinizle yakalarcasına.

Uydurulmuş işlerden uzak durun..." İhtilaf zamanlarında takip edilecek yol belli. Allah'ın peygamberine ve sünnetine bağlanmak ve Hz.

Peygamber (s.a.v.)'in ifadesiyle - başınızdaki siyah bir köle de olsa dinleyip itaat etmek.' Hz. Peygamber (s.a.v.) bununla; siyasi ihtilaf ve kargaşada, kaosta bize ihtilafı derinleştirmemeyi ve devlete itaati emretmektedir.