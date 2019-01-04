Kabe'nin duvarına dayandı.

Göğsünü Kabe'ye dayadı.

Şöyle buyurdu: "Kabe! Sen ne kadar şerefli ve yücesin. Allah senin şerefini daha da yüceltsin. Ey Kabe, sen çok yücesin ama, bir Müslümanın şerefi ve onuru senden daha az değil!" Kabe'ye bir el uzansa Ebabil olur akarız.

Kem göze müsaade etmeyiz.

Haremimizdir, harimimizdir deriz.

Deriz de; karşımızda Müslümanın aleyhinde konuşulur, iftira atılır, gıybeti yapılır, onuru zedelenir hatta yeri gelir namusuna dil uzatılır kılımız kıpırdamaz! Ha Kabe, ha bir Müslümanın iffet ve onuru.

Birisi Allah'ın evi -mecazen- ötekisi nazargahı ilah.