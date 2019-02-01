Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Nihat Hatipoğlu > Kuran-ı Kerim’e soralım: Allah kimleri sever?
NİHAT HATİPOĞLU
01 Şubat 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Kuran-ı Kerim’e soralım: Allah kimleri sever?

- Allah adil olanları sever. (Mümtehine, 8; Hucurat, 9; Ali İmran, 42)
- Allah temiz insanları sever. (Tevbe, 108)
- Allah takva sahiplerini sever. (Ali İmran, 79; Maide, 93)
- Allah tevekkül edeni sever. (Ali İmran, 159)
- Allah sabırlıları sever. (Ali İmran, 146)
- Allah tevbe edenleri sever. (Bakara,222)
- Allah güzel iş yapanı (ihsan ehlini) sever. (Bakara, 195)
- Allah (kötülükten) sakınanları sever. (Ali İmran, 76)
- Allah ahdi bozmayanı sever. (Hud, 90)
Bu ayetleri okuduktan sonra ayetlerde övülen özellikleri kendi durumunuzu anlamak için teraziye koyalım. Eğer bu özellikler bizde varsa ümitlenmeliyiz. Eğer yoksa endişelenmeli ve tedbirimizi almalıyız.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN