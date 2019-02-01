- Allah adil olanları sever. (Mümtehine, 8; Hucurat, 9; Ali İmran, 42)

- Allah temiz insanları sever. (Tevbe, 108)

- Allah takva sahiplerini sever. (Ali İmran, 79; Maide, 93)

- Allah tevekkül edeni sever. (Ali İmran, 159)

- Allah sabırlıları sever. (Ali İmran, 146)

- Allah tevbe edenleri sever. (Bakara,222)

- Allah güzel iş yapanı (ihsan ehlini) sever. (Bakara, 195)

- Allah (kötülükten) sakınanları sever. (Ali İmran, 76)

- Allah ahdi bozmayanı sever. (Hud, 90)

Bu ayetleri okuduktan sonra ayetlerde övülen özellikleri kendi durumunuzu anlamak için teraziye koyalım. Eğer bu özellikler bizde varsa ümitlenmeliyiz. Eğer yoksa endişelenmeli ve tedbirimizi almalıyız.