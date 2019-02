Her canlının yaşama hakkı vardır. Her canlı muhteremdir. Her canlının ruhu var. Her canlı acı hisseder. Her canlı mutlu olur. Bir anne kedinin veya köpeğin yavrusuna sarılışını nasıl izah edebilirsiniz bu mutluluk olmasa.

Hayvanların dövüştürülmesine gelince; bunun dinen onay görmesi mümkün değildir. Hayvanların dövüştürülmesi merhametten uzaklaşışın bir sonucudur. Efendimiz (s.a.v.) hayvanların dövüştürülmesini yasaklamıştır. (Tirmizi) Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu ise hayvanların dövüştürülmesinden bir kumar oynanması halidir ki bu da haramdır.

İnsanoğlu -Rumlar- arenalarda gladyatörleri birbirleriyle ve hayvanlarla dövüştürüp yok ettiler. Boğa, köpek, horoz, deve veya diğer hayvanların dövüştürmek dinen zulümdür ve haramdır. Bu dövüş üzerinden para kazanmak da ayrı bir günahtır.



Alışverişlerde kapora almak caiz mi?

Kapora: müşterinin satıcıya belli malı alacağına dair güvence olarak verdiği ön ödeme olarak izah edilmiştir. Müşteri akdin -satışın- gerçekleşmesi halinde verdiği ön parayı -kaporayıgenel fiyata dahil eder. Cayması halinde ise, malı satıcıya hediye etmiş sayılır. Sistem böyle işliyor.

Aslında alimlerin çoğuna göre bu tür bir alışveriş caiz kabul edilmemiştir. Zira, cayma halinde bırakılan para -kapora- herhangi bir bedele karşılık ödenmemiş sayılır. Arapça da urbun olarak nitelenen bu bedelin Hz. Peygamberimizce (s.a.v.) yasaklandığına dair bir rivayet bulunmaktadır. (İbn Mace) Kaporada; gönülden ve rızaya uygun olarak bir para ödenmesi gerçekleştirilmişse, müşteri isteyerek bu paradan vazgeçiyor satıcı da helallik alarak bu parayı iade etmiyorsa bu konuda bir sıkıntı oluşmayacağı kanaatindeyim.

Kaporada rıza çok önemlidir. Müşteri kaporanın iadesinde ısrarcı ise, o parayı alıcının iade etmesi uygun olur. Ancak; satıcının aleyhinde bir durum söz konusu olmuşsa, bu durumda satıcı kaporayı ödememeyi tercih edebilir.



Çalıntı mal satın almak haram mı?

Satılan herhangi bir malın hırsızlıktan elde edilmiş bir mal olduğu biliniyorsa, bunu satın almak haramdır. Ödenen para malın gerçek fiyatına yakın olsa bile bu durum değişmez. Çalıntı bir malı zaten alan kişi hem gasp edilmiş bir malı itibar edilir bir konuma getirmiş oluyor ve hem de çalan kişiye -hırsıza- para kazandırıp onu bu işi yapmaya teşvik etmiş oluyor.

Ancak bu kişi bilmeden bir mal satın alır da, sonradan bu malın çalıntı olduğunu öğrenirse bundan sorumlu olmaz. Bu durumda malın gerçek sahibini biliyorsa malı ona iade etmesi uygun olur. Hatta bazı alimlere göre bu malı elinde tutarsa günahkar olur.



Tasavvuf İslam'a uygun mudur?

Tasavvuf bir nefsi mücadele yoludur. Tasavvuf kişinin Yüce Allah'ı anarak günahtan, aklın ve vicdanın hoş görmediği şeylerden uzak durmasıdır. Kişinin heva ve hevesine mağlup olmamak için kalbini temizlemeye çabalaması da tasavvuf olarak nitelenebilir.

Yüce Allah'ın sevgisine ulaşmak için kişinin bir din aliminin irşadı doğrultusunda; Kur'an ve sünnetin öngördüğü zikirleri yapması elbette dinin özüne uygundur. Burada aşırılıktan uzak durmak, İslam'ın müsaade etmediği yetkileri mürşide vermeye yeltenmemek esas olandır. Bilinmelidir ki, hiçbir mürşid istediğini cennete almak yetkisine sahip değildir. Tasavvuftaki mürşid, talebesine yön gösteren bir hocadan öte anlam taşımamalıdır.

Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sahih sünnetine uygun olan her zikir, riyazet, tefekkür ve seyru suluk İslam'ın kabul çizgileri içinde yer alır.



Vesveseden nasıl kurtulabilirim?

Vesvese, insanın kalbinde tereddüt ve endişenin belirmesidir. Bunu insanın ruhsal yapısı, zaafiyeti, dış etkiler ve benzeri etkenler tetiklediği gibi, Yüce Allah'ın iradesine tam teslim olmamak da ortaya çıkarıyor olabilir. Vesveseye sebep olan hususlara itibar etmemek lazım. Allah'a sığınmak ve vesvese edilen hususta asgariyle yetinmek gerekir. Mesela; saatlerce yıkanmasına rağmen temizlenmediğine veya abdestin geçerli olmadığına inanan bir insan, az bir suyla gusül yapıp, abdest organlarını birer kez yıkamakla yetinmelidir. Böylece bu takıntıdan kurtulabilir. Vesveseye karşı, Euzu besmele çekmek ve Nass suresini okumak da tavsiye edilmiştir.