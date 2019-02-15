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NİHAT HATİPOĞLU
15 Şubat 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Düğün takıları kimin hakkıdır

Bunu genellikle örf belirler. Daha çok şöyle de hesap ediliyor:
Nişan ve düğünde gelen takılar kadına mehir olsun deniliyor. Bu böyle konuşulunca da gelen bütün takılar kadına kalmış olur.
Ama böyle bir konuşma yoksa kadının evine gelen kadına, erkeğin evine gelen de erkeğe kalmış olabilir. Dediğim gibi, burada örf, gelenek ve nikâh öncesindeki karşılıklı konuşmalar belirleyici olur.
Maaş için formaliteden boşanma caiz mi?
Bu boşanma dinen geçerli olur. Bu iş devleti kandırmaktır ve alınan para haramdır.
Zina edenler evlenirse, zina günahı kalkar mı?
İşlenen günah evlenmekle silinmez. İşlenen günah ancak tevbe ile silinir. Yani kişi zina yaptığı kişiyle sonradan evlense bile işlediği günah silinmez. Bununla beraber tevbeye devam edilmelidir.
Veli kulun mezarını ziyaret edince hacı olunur mu?
Elbette ki iyi insanların mezarlarını ziyaret edip dua etmek güzel bir harekettir.
Neticede bu bir kabir ziyaretidir.
Kabir ziyareti sünnettir. Ancak herhangi bir ermişin (velinin) hatta sahabenin kabrini ziyaret etmekle yarım hacı olunmaz.
İki bayram arası nikâh geçerli mi?
İki evlenmek ve düğün yapmak sakıncalı değildir. Bu konuda engelleyici bir hüküm yoktur. Zaten iki bayram arası olmayan bir zaman yok ki! Şu anda bile Kurban ve Ramazan Bayramı arası değil mi?
Vakit namazların ardından kaza kılınır mı?
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan sonra ve bütün namazlardan önce kaza kılabilirsiniz.
Kaza namazı için bir sıra takip etmemiz gerekmez. İkindiden önce mutlaka ikindiyi veya yatsıdan sonra mutlaka yatsıyı kılmanız gerekmez. Böyle bir zorunluluk yoktur.
Borsadaki paranın zekatı nasıl olur?
Borsadaki hisse senetlerinizin zekâtını şöyle hesap edersiniz: Belli bir tarih belirlersiniz. Daha sonraki yıl -nisap miktarına eriştiği tarihten bir yıl sonrahisse senetlerinizin piyasa değerini belirlersiniz.
Ve o değerin kırkta birini, yüzde iki buçuğunu zekât olarak çıkarırsınız.

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