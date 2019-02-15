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NİHAT HATİPOĞLU
15 Şubat 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

İslam ahlak merkezli bir dindir

İslam ahlak merkezli bir dindir İslam dininin sadece helal ve haramlar koyan ve ibadet isteyen bir din olduğunu zannedenler yanılgı içindedirler. 'ın helal ve haram saydığı hususları ve emrettiği ibadetleri ile yasakladığı hususları vardır. Ancak bizler çoğu kez: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözünü hatırlamayız. "İslam güzel ahlaktır" sözünü unuturuz.
ibadet sayan, aldatmayı en büyük zulüm kabul eden, yalan şahitliği ihanet kabul eden bir din hiç şüphesiz insan merkezli bir dindir. Ahlak ve erdemi önceleyen bir dindir.

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