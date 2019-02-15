Sahabenin büyüklerinden Hz. Ebu Derda Şam'da kadılık yaptı. Bir gün sokaktaki insanların günah işlemiş birine sövüp - hakaret ettiklerini gördü.

Ebu Derda bu insanlara engel oldu. Sonra şöyle dedi:

"Sizler kuyuya düşmüş birini gördüğünüzde ne yaparsınız?" Oradakiler dediler ki: "Bir ip sarkıtıp onu çıkarmaya çabalarız." Ebu Derda devam etti: "Her günah bir çukur ve kuyudur. Öyleyse siz de günah çukuruna düşmüş bu insana bir ip sarkıtın ve onu oradan çıkarın.

Hakaretten vazgeçin." İnsanlar şaşkınlık içinde sordular: "Sen şimdi bu günahkar adama düşman değil misin?" Ebu Derda (r.a.) hayır dedi: "Ben bu adamın şahsına değil, günahlarına düşmanım."