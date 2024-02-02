Hazreti Ömer, yanına aldığı arkadaşı Mualla b. Carud ile Medine'de dolaşıyordu. Hz. Ömer bu yürüyüşleriyle hem halkın içine girip onları dinliyor hem de kendini hissettiriyordu. İşte o yürüyüşlerden biriydi. Medine sokaklarından geçerken yaşlı bir kadının sesi duyuldu. Kadın şöyle seslendi: "Ömer, Ömer, hele bir bekle beni!" Halife durdu ve sesin geldiği yöne dönüp şöyle dedi: "Buyur teyze. Seni dinliyorum."

Yaşlı kadın bastonuna dayanarak yürüdü. Halife'nin tam karşısına geçip şöyle konuşmaya başladı: "Seni küçük bir Ömer'ken tanıdım. Sen Mekke sokaklarında dolaşırdın. Hayvan güderdin. Ukaz panayırında pehlivanları yenerdin. Sonra büyüdün ve şimdi Müslümanların başında Halife'sin."

Kadın duraksadı. Hem yaşının hem de heyecanının etkisiyle olsa gerek nefeslendi. Hz. Ömer ise teyzeye daha da yanaştı. Büyük bir dikkatle kadını dinliyordu. Kadın devam etti: "Hilafet makamı sakın seni şaşırtmasın. Allah'a karşı olması gereken saygıyı unutturmasın. İnsanların dertleriyle meşgul ol. Bir gün hesap vereceğini unutmayasın."



'AKŞAMA KADAR DİNLERDİM'

Kadın konuşmaya devam ediyordu. Hz. Ömer'in başı önde, soluksuz konuşan kadını dinliyordu. O esnada oradan geçenler de toplanmaya başladı. Merak bu ya! Halife kimi dinliyor? Kim bu Halife ile konuşan kadın? Carud, Hz. Ömer'in sakalından gözyaşı aktığını görünce telaşlandı. Koca Halife, koca Ömer çocuk gibi dinliyor, çiviyle mıhlanmış gibi duruyordu.

Carud kadına çıkıştı: "Yeter be kadın! Baksana, Halife'yi ağlattın. Bu kadar ağır konuşma. Halife hassas, görmüyor musun gözyaşları sicim gibi akıyor. Sözlerini bitir artık. Halife namaza yetişecek."

Hz. Ömer ağır ağır başını kaldırdı. Carud'a bakıp şöyle dedi: "Esas sen sus Carud! Sen bu kadını tanıyor musun? Bu kadın Havle'dir. Bu kadın Hz. Peygamber döneminde kocasını Hz. Peygamber'e şikâyet etmişti. Kocası onu boşadığı için... Hz. Peygamber de bu hususu Allah'tan gelecek ayete bırakmıştı. Nihayet bu kadının yakarışını Allah kabul etmiş ve Mücadele Suresi'nin ilk dört ayeti inmişti. Allah kadının yakarışına sessiz kalmamıştı.

Allah ilk ayette şöyle demişti: '(Ey Muhammed) Kocası hakkında seninle tartışan ve yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı istiyordu...'

Carud, yüce Allah'ın yakarışını dinlediği bu kadını şimdi sen dinleme diyorsun. Vallahi namaz vakti geçmeyecek olsaydı, gün batımına kadar bu kadını dinlemeye devam ederdim."



HALİFE'NİN TEVAZUSU

Hadise hakikaten dikkat çekicidir. Hz. Ömer'in yaşlı bir kadının öğütlerini bir çocuk safiyeti, hatta mahcubiyeti içinde dinlemesi hepimize ders olmalıdır. Kadının hatırlattığı bu husus zaten Halife Ömer'in kırmızı çizgileriydi. Hz. Ömer gibi adil bir insana belki en son söylenmesi gereken sözlerdi. Ama gelin görün ki Ömer, sessizce hatta gözyaşları içinde dinledi. "Bu sözleri kime söylüyorsun, ben adil değil miyim?" gibi bir tavrın içine girmedi. Sadık, kâmil bir mümin olarak Rabb'e teslimiyet ve sorumluluk duygusu içinde dinledi. Söylediği sözlerden dolayı kadına karşı çıkan dostu Carud'u hizaya getirdi. "Allah bu kadının serzenişini önemsedi de ben Ömer mi önemsemeyeceğim" cevabını verdi.



KADININ ENGİN CESARETİ

Ya hakkında Mücadele Suresi'nin ilk dört ayeti inen Havle hatuna ne diyelim? Cesaretine, samimiyetine, duruşuna, vakarına, haklı çıkışına, hatta Halife'ye çıkışmasına... Asrı Saadet kadınları, göklerin ötesine mesaj iletecek kadar sadıktılar. Ve gönderdikleri yakarışın cevabı da ötelerden, üstelik kadınları doğrulayacak şekilde iniyordu. Müslüman kadına bir cendere takdim edenler veya kadını böyle görmek isteyenler bu ayetlere ve hadislere biraz odaklansalar bu bağnazlıktan kurtulabilirler.

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RABBİMİ RÜYADA GÖRDÜM

TASAVVUF büyüklerinden Ebubekir Acuri şöyle der: "Ben rüyamda Rabbimi gördüm. Bana denildi ki: Rabb'inden ne istiyorsun söyle." Dedim ki: "Allah'ım, Muhammed ümmetini affet!" Bana cevaben denildi ki: "Allah, ümmeti Muhammedi iyi biliyor. Ebubekir, sen kendi derdini anlat."



KEDİ CÜBBESİNE OTURUNCA...

AHMED Rufai'nin cübbesinin ucuna kedi gelip uyudu. Namaz vakti geldi. Ahmed Rufai namaz için camiye gidecek ama cübbesinin ucundaki kediyi uyandırmaya kıyamadı. Cemaati de kaçırmak istemedi. Beklememek için bir makas isteyip kedinin etrafından cübbeyi kesti ve kediyi uyandırmadan namaza yetişti.



ALLAHIM SANA NASIL GELEYİM?

BESTAMLI Bayezid der ki: "Rüyamda Rabbimi gördüm. Dedim ki: Rabbim ben sana nasıl geleyim? Bana cevap verildi: Nefsinden sıyrılarak, nefsini geride bırakarak ancak Rabb'ine kavuşabilirsin."



NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇİLİNCE NAMAZ BOZULUR MU?

Namaz kılanın önünden geçmek en azından mekruhtur. Namaz kılanın, önünden geçilmesin diye secde edeceği yere engel, tespih veya benzeri eşya koyması doğrudur. Namaz kılan kişi böylece tedbirini alır. Geçecek kişi ise buna dikkat edip uygun bir an bekleyerek geçer. Özellikle kişinin selam vermesini beklemelidir. Ancak namaz kılan da bu durumu hesap edip uluorta yerde namaza durmamalıdır. Bütün bunlarla beraber namaz kılanın önünden geçmek namazı bozmaz. Kişinin, namaz kılanın uzağından (mesela en azından 1 metre) geçmesinde bir engel yoktur. (Kasani)

Özür sahibi bir kişi cemaate namaz kıldırabilir mi?

Özür sahibi kişi, kendisi gibi özürlü olanlara, Şafii mezhebine göre ise özürlü olmayanlara da namaz kıldırabilir. (Şirbini, Muğni, 1/489)

"Allah zaman ve mekândan münezzehtir" deniyor. Bu ne demek?

Allah'ın zaman ve mekândan münezzeh olması; O'nun varlığının hiçbir şekilde zaman ve mekânla sınırlandırılmaması demektir. Zira zaman ve mekân yaratılmıştır. Yaratıcısı da Allah'tır.

Öğle namazını kılarken yüksek sesle Fatiha okuyabilir miyiz?

Tek başına namaz kılan kişinin namazlarında sureleri gizli okuması namazın vaciplerindendir. Bu nedenle kişi bilerek yüksek sesle okursa namazı bozulur. Namazını tazelemelidir. Ancak farkında olmadan bunu yaparsa namazı bozulmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar.