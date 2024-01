Dün gece 3 ayların başı olan recep ayının ilk cuma gecesiydi. Bu geceye biz Regaip Kandili diyoruz. Aslında bu geceye bu ismi veren meleklerdir. Zira bu gece ibadetlerin sevabı o kadar katlanır ki, o geceye rağbet edilir. Regaib gecesi, özel gecelerdendir. Ramazanın habercisidir. Duaların karşılık göreceği bir gecedir.

Bu nedenle bu geceye "tövbe gecesi" de denilmiştir. Regaip gecesi, recep ayında olan bir gecedir. Efendimiz bu ayda bolca nafile oruç tutardı. Hatta öylesine çok tutardı ki, bazen orucu hiç bozmayacak sanılırdı.



RECEP AYININ DUASI

Efendimiz bu geceler geldiğinde şöyle dua ederdi: "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bize hayırlı kıl ve bizi ramazana ulaştır." Bu ay ve hasseten gelen günlerde az ibadete çok sevap verilecektir. Denir ki Hz. Nuh, bu ayda tufandan selamete çıktı. Bu gecelerde şu duayı da edebilirsiniz: "Rabbim mağfiret et! Merhamet et! Bildiğin günahlarımızı affet. Sen çok cömert olansın." İkramı çok olan bu geceleri sakın ertelemeyin.



HESABI HATIRLAYIN

Hz. Peygamber, Hz. Ebu Zerr'e sordu: "Yolculuğa çıkarsan ne yaparsın?" Hz. Ebu Zerr, "Hazırlık yaparım Ya Resulullah!" dedi. "Peki Ebu Zerr kıyamet yolculuğuna çıkarsan ne yaparsın?" Hz. Ebu Zerr sustu. Sonra sordu: "Ne yapayım Ey Allah'ın Resulü?" Efendimiz cevap buyurdu: "O gün çok sıcak bir gündür. Onun için oruç tut. Kabir karanlık ve yalnızlıktır. Onun için namaz kıl. Kıyametteki duruş dehşetlidir. Onun için hac yap. Muhtaç olana sadaka ver. Ya doğru konuş veya sus."



KABUL SAATİNİ ISKALAMAYIN

Efendimiz şöyle buyurdu: "Gecenin öyle bir saati var ki kul o saatte dünya ve ahiretle ilgili Allah'tan ne isterse yüce Allah ona, onu nasip eder. Bu hâl her gece böyle devam eder."



TÖVBE NAMAZI KILIN

Elbette hepimizin küçük veya büyük günahları var. Günahsızlık peygamberlere has bir fazilettir. İşte bu 3 ay (recep, şaban ve ramazan) bu günahlardan sıyrılma günleridir. Onun için bol bol nafile namazı ile tövbe edin. Zira tövbe geçmişi affettirir. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah katında tövbe eden Müslüman erkek ve kadından daha sevimli kimse yoktur. Şüphesiz tüm Âdemoğulları hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir.



KURAN OKUYUN

Yüce Kitabımızla bağımızı sağlam tutalım. Zira bizi bağlayan iki esastan aslı olan Kuran-ı Kerim'dir. Yüce vahiydir. Sonrada O'nun tefsiri olan sünnettir. Bu geceler Kuran okuyup tefekkür edelim. Ayetler ezberleyelim. Mesajını hayatımıza tatbik edelim. Kuran'la barışık yaşamak imanın en önemli unsurudur. Kuran'ı uzak tutmayalım.

EFENDİMİZİN SECDEDEKİ DUASI

Allah'ım! Hayalim, gölgem ve şeklim sana secde etti. Allah'ım! Sana secde ettim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratana, ona şekil verene ve onda kulak ve göz yaratana secde etti. Allah yaratıcıların en yücesidir.



REGAİP GECESİNİN ORTASINDA NE OLUR?

Regaip gecesinin yarısına yakın zamanda gökteki melekler Kâbe'de toplanırlar. Allah (CC), onlara "Söyleyin benden ne istiyorsunuz?" diye sorar. Derler ki: "Ya Rabbi, dileğimiz şudur: Bu gecenin bereketi için bu ayda oruç tutanlara merhamet et." Allah buyurdu: "Onu size verdim." Allah'ım, bu gecenin bereketinden mahrum etme!



SENİ NEREDE ARAYAYIM EY RESUL?

Hz. Aişe (RA) sordu: "Mahşerde seni nerede arayayım ey Allah'ın Elçisi!" O (SAV) şöyle buyurdu: "Beni önce sırat köprüsünde ara!"

- Ya orada bulamazsam?

- Beni terazi başında ara!

- Ya orada bulamazsam?

- O zaman beni Kevser'in başında bekle!



RECEP AYININ TÜMÜNÜ ORUÇLU GEÇİRMEMİZ SÜNNET MİDİR?

Hazreti Peygamber'in recep ayında (içinde bulunduğumuz ayda) çok oruç tuttuğunu biliyoruz. Hz. Aişe, Peygamberimizin bu ayda (ramazan hariç) oruç tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmadığını söyler. Ama ayın tümünü oruçlu geçirmek konusunda herhangi bir emir ve talimat yoktur. Ayın başında, ortasında ve sonunda bazı günler oruç tutmak yeterli olur.

Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi var mı?

Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi olmaz. Kişinin okuma kabiliyetine, zamanının uygunluğuna, iş yoğunluğuna göre değişir. Ancak müsait olan bir kişinin günde bir cüz okuyarak bir ayda hatim indirmesi uygun olur. Dört günde bir cüz okumak da mümkündür. Bu noktada önemli olan husus, okuduğun ayetin mealini ve tefsirini de okuyarak ilahi mesajı anlamaya çalışmak olmalıdır.

Üç aylara girdik, ne tür ibadetler yapalım?

Zaman zaman oruç tutmanız, bol bol Kuran-ı Kerim okumanız ve manen ramazana hazırlanmanız gerekir. Ayrıca recep ve şaban ayındaki mübarek geceleri güzel değerlendirmeye çalışınız.