Sözde değil özdeydi tasavvufçularda Allah sevgisi. Vuslat arzusuyla yanıp tutuşurlardı. Bütün kâinata Allah'ın istediği nazarla bakarlardı. Dertleri Allah'a ulaşmaktı. Kendilerini Allah'ın sevgisiyle benzi sararan hastalara benzetirlerdi. "Biz mariziz, tabibimiz Sensin" dizeleri esasen onları tarif ederdi.

Kesilmeyen bir ibadet, fedakârlık, kalpten gelen gözyaşları, uzlet ve çilede yoğrulmak onların rutin hâlleriydi. Dilerseniz onların manevi dünyasına şöyle bir uzanalım.

TAM BİR TESLİMİYET

Rabia Adeviyye, yüce Rabb'e şöyle yalvarırdı: "Allah'ım! Sana cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam beni cehenneme sok ve yak. Sana cennet arzusuyla ibadet ediyorsam cenneti bana haram kıl. Sadece Sen'in için Sana yalvarıyorsam cemalini benden esirgeme."

İbrahim bin Edhem, sözde sevenleri yadırgar, şöyle derdi: "Sen Allah'a isyan ediyorsun, bir de O'nu sevdiğini iddia ediyorsun. Bu nasıl bir sevgidir?"

Bistamlı Bayezid, Allah'ın sevgisinde gark olmayı, boğulmayı, kendini kaybetmeyi sevgi olarak görür: "Ben benden sıyrıldım. Kendimi bir çölde buldum. Sonra O'nun sevgisiyle O'na döndüm."

Bağdatlı Cüneyd, iradeden de vazgeçip O'na tam bir teslimiyeti, O'nu tartışmamayı sevgi sayar: "Sen Allah'ın sıfatları karşısında kendinden, hâl ve ahvalinden vazgeçmiyorsan sen bir şey değilsin."

Mevlânâ adeta derinden seslenir: "Sevgiden bakırlar altına dönüşmüyorsa sen boş bir heves peşindesin" der.

Abdülkadir Geylani'ye sorarlar sevgiyi. Şöyle özetler: "Allah'ın kullarına iyilik et. Dünyaya esir olma. Kibir ve enaniyetten vazgeç. Gösterişi hayatından at.

Şibli gönle işaret eder: "Gönlünü Allah'tan gayrısından kopar, mala mülke bakma. Gönlünü dünyadan sıyır." Şibli, Allah'a olan aşkını gizlemeye çalışır. Böylece riyadan kaçar. Şöyle der: "İnsanlar benim âşık olduğumu anladılar. Fakat kime âşık olduğumu bir türlü anlayamadılar." Şibli fani olur, bu sevgide erir gider. Kulaklarını sağır eder, gözünü kör. Şibli "Sadece O ve O" der.

ATEŞ KALBİ YAKAMAZ

Hallac-ı Mansur kendini ateşe düşüp kül olan pervaneye benzetir: "Pervane oldum.

Gecedir. Geceyi aydınlatan mumun etrafında dolaştım. Uçtum. Sonra ona yaklaştım ve aleve atladım. Ve yandım." Hallac-ı Mansur, pervane olarak kendini görür.

Ateşin etrafındaki kelebek misali. Ona göre mum sevgilidir. "Sen sevgilinin ateşinde yanmıyorsan bir şey değilsin.

Sevgili hiç değilsin." "Hallac, dökülen kanla abdest alır" der bazı rivayetler. O, sevgilinin abdestini şöyle tarif eder: "Gerekirse candan da vazgeçeceksin.

Canana adayacaksın.

Gülümseyeceksin nara düşerken. Ateş kalbini değil, sadece bedenini yakacak. Bin taş değerse yüzüne ah etmeyeceksin.

Dostun bir gülü lakin seni yaralar geçer."



KABE'NİN GÖZÜ YAŞLI

Milyonlar Kâbe'de. Sabah namazında Kâbe'de saf tutan insanların sayısı 4-5 milyondan az değil. Hem de bugünlerde; kandil değil, hac veya ramazan da değil.

Müslümanlar ibadet konusunda bütün cehd ve gayretleriyle Harem'de. Her renkten insan, kibir ve enaniyetten uzak orada Rabb'e secde ediyor. Buraya kadar problem yok. Peki bu muhteşem bağlılık, görünüm yetiyor mu İslam âlemine? Hayır. Bu dinamizm, dünyaya verilmesi gereken hissiyatı veriyor mu? Evet demek zor.

Diyorum ki bu Müslümanlar tıp, bilim, teknoloji ve benzeri ilimlerde neden dünyanın lideri değiller? Neden daha yeni yeni caydırıcı askeri güce ulaşıyorlar? Türkiye olmasa buna da akılları ermeyecek. Neden Birleşmiş Milletler'de birbirlerine sarılıp organize olmuyorlar? Bazıları basit, bayağı ve değersiz menfaatler için inançlarını bir kenara bırakıp aşağılanmayı yeğ tutuyorlar. İslam düşmanlarıyla aynı safta yer alıyorlar.

ADETA KONUŞUYOR: Kâbe herhâlde kendini tavaf edenlere, "Bana dolandığınız hasretle birbirinize dolanın" diyor. "Samimiyet ölçeği orada" diyor. "Kuran gibi bir kitabınız, Hazreti Muhammed (SAV) gibi bir önderiniz varken ne bu meskenet?" diyor Kâbe.

DÜNYADA BU KADAR AÇ VARKEN: Kâbe'yi dinlerseniz şöyle diyor adeta: "Dünyada bu kadar aç biilaç varken ne bu şatafat, lüks, debdebe!"

UHUD SANKİ İSYAN EDİYOR: Gecenin geç saatinde Uhud'a geçiliyor. Hazreti Hamza'ya ve diğer şehitlere. Gözler nemli, kalpler mahzun. Eller semada. Ama oradan da adeta bir sitem yükseliyor. Sanki Hazreti Hamza ayakta ve bizlere dönüyor: "Biz bu din için şehitliği nimet bildik. Ya siz nelerle meşgulsünüz? Siz ne verdiniz bu dine? Dünyada neyi değiştirdiniz? Kendinize gelin! Hani Hazreti Ebu Bekir gibi sadıklar? Nerede Hazreti Ömer gibi adaleti kaim edenler? Hani Hazreti Ali gibi şecaat ve ilim erbabı? Hani Hazreti Osman gibi gönül ehilleri?"

Tek tek sayıyor adeta.



'SÜT BANKASI'NDAN ALINAN SÜTLE AKRABALIK OLUŞUR MU?

SÜT akrabalığı, bebeğin memeden sütü emmesiyle oluştuğu gibi kadından alınan sütün içirilmesiyle de oluşur. Dolayısıyla süt bankasından temin edilen sütün emme yaşındaki çocuklara verilmesiyle süt akrabalığı oluşur. Bu nedenle süt akrabalığında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve dinen haram sayılan bir evliliğe sebep olmamak için süt verenler ile süt emenlerin kimliklerinin kayda alınması ve bu konuda titizlik gösterilmesi şarttır. Süt bankasına farklı kadınlar tarafından verilen sütlerin karıştırılmış olması bu hükmü değiştirmez. Bu durumda süt veren kadınların tamamı ile bu sütleri içen çocuklar arasında süt hısımlığı oluşmuş olur. (El-Fetâva'i-Hindiyye, I, 377), (DİYK)

Bir kadının başka başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk sütkardeş olur mu?

Kuran-ı Kerim'de kendisinden süt emilen kadınlar "sütanne", aynı kadından süt emen çocuklar da "sütkardeş" olarak isimlendirilmiş ve bunlar arasında süt akrabalığının meydana geleceği bildirilmiştir (Nisâ, 4/23). Buna göre, ister aynı doğumda ister başka doğumlarda olsun, bir kadından, süt emme müddeti içinde süt emen çocuklar birbirleriyle sütkardeş olurlar. (DİYK)



BİR AYET

"Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (müminlere) ne de onlara (kâfirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa, artık ona hiçbir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa/142-144)



BİR HADİS

"Amellerden güç yetirebildiğiniz şeyleri yapın. Zira siz usanmadıkça Allah (CC) asla usanmaz. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır." (Buhari, Müslim)