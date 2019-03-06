HİLÂL KAPLAN

"Türkiye'nin ne bekâ sorunu olacak?" diyen Kılıçdaroğlu'na spiker, güney sınırımızdaki ABD destekli YPG güçlerini hatırlatıyor. Kılıçdaroğlu ise "Onlar bize mi saldıracak?" diye şaşırmış biçimde karşılık veriyor.

Ülkesine ve insanına bu derece yabancılaşmış bir ana muhalefet liderinin kendisi 'bekâ sorunu'dur zaten. Ancak her şey bir yana, 2015'ten bu yana, YPG saflarında askerî eğitim görmüş birçok teröristin ve canlı bombanın estirdiği terör ortadayken, böylesi bir açıklama sadece cehaletle açıklanamaz.

YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını bugün ABD bile büyük ölçüde kabullenmişken, Kılıçdaroğlu hem bu ayrımı yapıyor hem de YPG'yi bize defalarca saldırmış olmalarına rağmen temize çekiyor.

Sadece son bir yıl içinde, Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan YPG'li teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden oldu. Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ne gerçekleştirilen roket saldırısına uykuda yakalanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetti. Reyhanlı ilçesine teröristlerin gerçekleştirdiği diğer saldırılarda da 7 çocuk babası 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi ile 8 çocuk babası Rıfat Sinirli yaşamını yitirdi.

Teröristlerin 22 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yaptığı havan saldırısında ise bölgede trafo tamiri yapan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş yaşamını yitirdi. Teröristler, Afrin harekâtı süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan toplu saldırıda bulundu. Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarının, Kilis'te Çalık Camisi'ne gerçekleştirdiği roketli saldırıda esnaf Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tahir Tabbak öldü.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa gibi sınır kentlerinden ülkeye sokulmak istenen çok miktarda patlayıcı, güvenlik güçlerince ele geçirildi. Eylem için Türkiye'ye gönderilen terörist ise Gaziantep'te yakalandı.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeden Türkiye'ye geçen 8 şüpheli, 146 kilogram patlayıcı ile yakalandı.

2016-2018 yıllarında da teröristlerce kazılan ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'nin Kamışlı bölgesine açılan 35 metre ile 400 metre uzunluklarındaki 5 tünel bulundu. Tüneller, güvenlik güçlerince kapatıldı.

Güvenlik güçlerimiz canları pahasına bu mücadeleyi verirken, Kılıçdaroğlu ise hep PKK/YPG'yi kollamayı sürdürdü. Hatırlarsınız, PKK'nın Güneydoğu'da hendek terörü estirdiği günlerde de Kılıçdaroğlu 'Hendek kazan arkadaşlarımız' diye teröristlere hitap edebilmişti.

Kılıçdaroğlu bize arkadaşlarının kim olduğunu söyledi; bu milletin kim olduğunu ise 31 Mart'ta daha iyi anlayacak inşallah.