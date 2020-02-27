HTS’ler açıklanınca kel görünecek

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı:

(İdlib için 4'lü zirve) Sayın Putin "Bunu ikimiz yapsak daha isabetli olur" dedi. Tarih konusunda mutabık sayılırız, 5 Mart. Büyük ihtimal İstanbul'da olacak.

(İdlib'de sürenin dolması): Şubat sonu tabirimiz gözlem noktalarımız ile alakalı. Buralara yönelik bir kuşatma söz konusu ve buna müsaade edemeyiz. Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Bunlar ikide bir "Türkiye'nin girmesi bir işgaldir" şeklinde yanlış yapıyorlar. Biz burada Adana Mutabakatı ile varız. Terör örgütlerini kaçtıkları yere kadar kovalarsınız. Yaptığımız budur. Bu bazen PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bazen DEAŞ'tır ya da diğer terör örgütleridir.

(Hâlâ para yollayacaklar) Türkiye burada işgalci değildir, 911 kilometre sınırı olan bir ülke. Burayla uzaktan yakından alakası olmayanların katil Esad çağırdı diye gelmeleri düşündürücü. Bizi ise Suriye halkı çağırdı. Eğer bugün Suriye halkı sokaklara dökülüp, Türk ve Suriye bayrakları ile beraber koşturuyorsa bunun bir anlamı var demektir. Oralara bomba yağdıranlar, tek çadır kurmuşlar mı? AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla briket barınaklar yapıyoruz. Batılılara dedik ki "Siz de destek verin." Sayın Merkel "25 milyon euro" dedi. Millet orada soğukta donuyor, bunlar hâlâ 25 milyon euro'yu gönderecek.







(Patriot iddiaları) İdlib konusunda Amerika'nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil.

(Bahçeli'nin sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağı bulması, Kılıçdaroğlu'nun HTS kayıtlarının açıklanması yönündeki açıklamaları) HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı hava esecek. Bunun için sabırlı olmalıyız. Bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt liman zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecek.

(Muhalefet kaynaklı yalan haberler) Rize Güneysu'da HES ile alakalı bir haber... Kaymakam ve belediye başkanı "Ruhsatı, her şeyi var" dedi. Dert başka, dert bunları yapanlar AK Parti'li. Rize'de solculuğu ile meşhur avukat, malum tv ile tezgah kurup güya bize kan kaybettirecekler. İş tamamen ayağa düşmüş.

(Osman Kavala'nın medyada aklanmaya çalışılması) Bu zatın terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. Benim polisime katil diyor. Yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve şehit eder. Burada bizim tutarlı ve duyarlı olmamız lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır.

(Almanya'daki ırkçı saldırı) Liderler aradı başsağlığı diledi. Ama "Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Bunlar Almanya'sında, İngiltere'sinde, Fransa'sında oluyor. Belçika bu işin merkezi. Fransa'da Macron Türkçe öğretmenleri konularından tahrik ediyor. Biz de Fransızca öğretmenlerini Türkiye'de yetişmiş olanlarla çözeriz.