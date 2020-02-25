Çin'deki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 594'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla Covid-19, 2 bin 593 kişiyle en çok Çin'de can aldı. Ve yine 79 bin 434 vakanın 77 binden fazlası Çin'de görülüyor.

Virüsün en büyük hızla yayıldığı ülke ise komşumuz İran...

"İran'da koronavirüs tespit edildi' haberlerinden çok kısa süre sonra ölüm vakalarının haberi geldi.

Dolayısıyla İran devletinin en az bir ay boyunca virüsün ülkelerinde görüldüğünü gizlediği anlaşılıyor.

Dün açıklanan rakama göre İran'da ölü sayısı 50 kişi fakat İran'ın bu gizlemeye meyilli tavrı düşünülünce esas rakamın çok daha yüksek olabileceğinden de şüphelenebiliriz.

Mevcut tabloya bir bakın: Açıklanan resmî rakamlara göre en fazla vakanın görüldüğü ülkeler 833 ile Güney Kore, 157 ile İtalya, 147 ile Japonya, 89 ile Singapur, 74 ile Hong Kong, 35 ile Tayland ve ABD, 28 ile Tayvan, 22 ile Avustralya ve Malezya, 16 ile Almanya ve Vietnam, 13 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere, 12 ile Fransa, 9 ile Kanada, 3 ile Hindistan ve Filipinler, 2 ile Rusya, Umman ve İspanya, 1 vaka ile Lübnan, Nepal, Kamboçya, İsrail, Belçika, Finlandiya, İsveç, Mısır, Irak ve Sri Lanka... Slovakya Başbakanı Pellegrini'ye de koronavirüs teşhisi konduğu dün doğrulandı.

Toplamda 33 ülkede görülen ve en çok can aldığı ikinci ülkenin sınır komşumuz İran olduğu salgın hastalığın halen Türkiye'de görülmemiş olması, şüphesiz Sağlık Bakanlığı'nın aldığı erken dönem tedbirleriyle ilişkilidir.

Ancak bu kadar yayılmış bir virüsün eninde sonunda ülkemizde de çıkacak olması şaşırtıcı olmayacaktır. O yüzden bu kötü beklentiye dair devletin hazır ve halkın bilinçli olması çok büyük önem arz ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tespiti olduğu takdirde uygulanacak tüm önlemlerin belirlendiğini ve yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme depolandığını belirterek tedarik zincirinin de sağlam olduğunu ekledi.

Ayrıca İran ile tüm sınırlarımızın kapatılması ve virüsle enfekte olmuşların tespit edilmesi için havaalanlarına ek olarak sınır kapılarına da termal kamera yerleştirilmesi önemli bir önlem. Dahası, pasaport kontrolü öncesinde de kurulan sağlık kabinlerinde yapılan zorunlu muayene ile gelenlerde hastalık varsa teşhis edilmesi sağlanıyor.

Fakat bu virüsün kuluçka süresinin haftalar olduğu düşünüldüğünde ve dünya hava trafiğinde önemli bir geçiş noktası olduğumuz hesaba katıldığında, hayatı dondurup tüm giriş-çıkışları kapatamayacağımız için devletin de gücünü aşan durumlar olabilir. Bu minvalde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarıları dikkatle takip etmek önemli.

Bakanlıktan aldığım bilgilere göre ülkemizde vaka görülmesi halinde uygulanacak eylem planı hazır. Tüm sağlık teşkilatının bilgilendirildiği ve tüm hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığı, ayrıca referans hastanelerinde "izolasyon odaları" oluşturulduğu ifade ediliyor.

Böylesi karanlık bir konudaki olumlu bir gelişme ise virüs için dünyadaki emsallerinden çok daha hızlı teşhis koyan yerli bir kit geliştirmiş olmamız. Şu anda 90-120 dakika arasında sonuç alınan kitin teşhis süresinin mart ayında 60 dakikanın altına inmesi bekleniyor.

Almanya'nın teşhis kitinin süresinin 180 dakika olduğu düşünülürse, virüsle mücadelede bunun da önemli bir yarar sağlayacağını söyleyebiliriz.