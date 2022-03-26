Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi’ni değerlendirdi: Rusya-Ukrayna krizi Avrupa güvenliğinin temel taşının NATO olduğunu ve Türkiye’nin bölgesindeki önemini gözler önüne sermiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜVENLİĞİN TEMEL TAŞI NATO: Rusya- Ukrayna krizi Avrupa güvenliğinin temel taşının NATO olduğunu ve Türkiye'nin bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

ABD İLE F-16'LAR İÇİN ANLAŞMA YAKIN: F-16'larla ilgili Biden'ın bana "Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım" dedi.

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK: Karadeniz'deki mayınlarla ilgili Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri aldı.

S-400 BİZİM MALIMIZ, BU KONU KAPANMIŞTIR: S-400 konusu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ BİR KENARA KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL: Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kenara koymamız mümkün değil. Doğalgaz alıyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizi bugün Rusya ile yapıyoruz. Ben bunu bugün Macron'a da söylediğimde "haklısın" diyor. Ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız.







PUTİN'E 'ONURLU ÇIKIŞ YAP BARIŞIN MİMARI SEN OL' DİYECEĞİM: Putin ile büyük ihtimalle hafta sonu veya hafta başı bir görüşmem olabilir. Bu görüşmelerde artık barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın. Buna bir onurlu çıkış yap" diyeceğiz.

ENERJİDE 'BU DA NEREDEN ÇIKTI' DİYECEĞİNİZ GÜZEL GELİŞMELER OLACAK: Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda "Bu da nereden çıktı" diyeceksiniz. İlk görüşmeleri yaptık. Dört dörtlük sonuçlar çıkacak ve güzel gelişmeleri açıklayacağız.



ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM SİNYALİ



Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım önüme mevcut durumu getirir. Vedat Bey zaten sendikalarla samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında asgari ücrete ek zam gibi bir değerlendirme gerektiğinde biz vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.



GIDA SIKINTISI YOK RAMAZAN'DA RAHATIZ



GIDA güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Diyelim ki kırmızı ette mi sıkıntı var, ona göre adımlarımızı atıyoruz. 'Şeker yok' dediler. Bir de baktık ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Türkiye, bu sektörlerde Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamaz. Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke. Biz bütün bunları süratle aşabilecek kabiliyetteyiz, güçteyiz. Ramazan ile birlikte vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız ve huzurlu bir Ramazan'ı halkımızla birlikte yaşayacağız.