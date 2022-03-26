Hilal Kaplan | Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir
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Hilal Kaplan'ın 26.03.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...