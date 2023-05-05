"Sömürgeleştirilen kişi, anakentin kültürel değerlerini benimsediği ölçüde ormanından kurtulacaktır. Siyahlığı, ormanını reddettiği ölçüde beyazlaşacaktır."

Frantz Fanon

İktidar kabaca ikiye ayrılır. Negatif iktidar, daha çok modern öncesi toplumlarda görülür; sınırlar, yasak koyar, koşulsuz itaat bekler. Pozitif iktidar modern sonrası toplumlarda görülür; üretkendir, yaşamaya çağırır ve rızayı üretip kazanmaya çalışır.

Demokratik toplumları yönetmenin anahtarı, rıza üretiminden ve rızayı kazanmaktan geçer. Rıza üretimi, sandıkta kazanılan demokratik iktidar erkini elinde bulundurmaktan ötesidir. Modern toplumlarda bireyin geçtiği özneleşme süreçlerine en çok etki edebilen, kültürel hegemonyayı elinde tutandır. Rıza üretimi ise kültürel hegemonya ile yakından ilintilidir.

Kültürel hegemonyanın en yaygın araçlarından biri şüphesiz "eğlence sektörü" adı altında tanımlanan sinemadizi dünyasıdır. Ancak tam da bu "eğlence" algısı ile aslında ekranlardan izleyiciye ulaşan yeni söylemler, yeni normların da belirleyicisi olmuştur.

Günümüzde cinsi sapıklığı siyaset haline getirenlerin çocuklara ebeveyn onayı bile olmadan hormon zerk etmeyi yasalaştırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu kısıtlı dairedeki sapkınlar kadar ne dünyada mazlumların ne de neo-kolonyalist Batı'nın mevcut zulümlerini konuşabiliyoruz. İşte bu kültürel hegemonyadır.

Vietnam'da kaybeden Amerika'yı zihinlerde kahramanlaştıran Rambo örneği herkesin malumudur. Bu örnekteki gibi kültürel hegemonya iyiyi kötü, mağlubu muzaffer, doğruyu yanlış, adili zalim gibi göstermeyi sağlayan, zihinlere hükmeden ama öznenin bu mesajı içselleştirirken sanki kendi isteğiyle benimsiyormuş gibi hissetmesini sağlar.

TRT'nin uluslararası dijital platformu TABİİ, bu alanda ülkemizin gerçekleştirdiği uluslararası meydan okumalardan birisi olarak tarihe geçecek. Muadilleri doğru dürüst bir Türkçe içerik bile ortaya koymadan ülkemize giriş yaparken, TRT TABİİ tam 30 yeni ve orijinal içerikle 7 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak.

Başlangıç için vatandaşlarımıza ücretsiz olacak olan dijital platform, sonrasında da rakiplerinden kat kat az bir ücretle milli değerlerimize uygun yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmaya devam edecek.

Ancak aynı Türk dizilerinin, küresel çaptaki Amerikan kültürel hegemonyası karşısındaki en büyük rakip haline gelmesi gibi o dizilerin en büyük hamisi olan TRT de TABİİ ile dijital platformların kurduğu kültürel hegemonyaya yönelik bir direniş merkezi haline gelecek.

Ülkemize ve direnen dünyaya hayırlı olsun.